Tutti i sindaci eletti in Lombardia alle elezioni comunali 2025: i risultati definitivi delle amministrative

Milano, 26 maggio 2025 – Elezioni amministrative 2025: è il momento dello spoglio. Urne chiuse alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio. Alle elezioni comunali i Lombardi sono andati senza impegno. Bassa l’affluenza nei 18 Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio (43,6% alle 23, contro il 48,02% delle elezioni precedenti). Un appuntamento segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni andava a scadenza naturale. Crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise. Le elezioni di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio hanno interessato 230.426 residenti: 187.686 gli elettori chiamati alle urne nelle 210 sezioni allestite nei seggi della regione. Senza maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio tra i due candidati sindaco l’8 e il 9 giugno. Un’eventualità che riguarda solo quattro Comuni, gli unici con una popolazione sopra i 15mila abitanti: Cernusco sul Naviglio (50,19% di affluenza alle 23 contro il 53,57% della volta scorsa) e Rozzano (39,9% alle 23 contro il 48,28%) in provincia di Milano (qui però il sindaco sarà eletto di certo, perché i candidati sono due), Desio (38,7% alle 19 contro il 39,8%) in provincia di Monza, Saronno in provincia di Varese (40,43% alle 23 contro il 49,8%).

I risultati città per città

Tutti i comuni al voto in Lombardia

Gli altri 14 centri lombardi al voto, invece, sapranno il risultato definitivo già la sera del 26 maggio: per indossare la fascia tricolore, infatti, basterà un voto in più. Nella Bergamasca le amministrative riguarderanno Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana per un totale di 10.945 elettori. In provincia di Brescia si vota a San Felice del Benaco: 2.935 gli aventi diritto. Tre i Comuni nel Comasco: Asso, Binago e Cirimido sommano 9.052 votanti. Un solo centro rinnoverà sindaco e Consiglio comunale nelle province di Cremona (San Daniele Po, 1.417 elettori) e di Lodi (Santo Stefano Lodigiano, 1.551). Nel Milanese si concentra il numero maggiore di Amministrazioni interessate dalle elezioni - Cernusco sul Naviglio, Opera, Robecchetto con Induno e Rozzano - e di votanti: 76.351 cittadini. Un solo Comune al voto nelle province di Monza e Brianza (Desio, 33.270 aventi diritto) e Pavia che con Calvignano (107 elettori) detiene il record del centro più piccolo di questa tornata. Tre le Amministrazioni da rinnovare in provincia di Varese: Arcisate, Castellanza e Saronno, un totale di 52.058 elettori.

Elezioni comunali in Lombardia 2025, 18 Comuni al voto

Elezioni amministrative 2025, cittadini al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025

I Comuni sopra i 15mila abitanti

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, si è votato per eleggere un nuovo sindaco che prenderà l’eredità di Ermanno Zacchetti, morto prematuramente nel luglio 2024, che era stato eletto nel 2022. Dalla sua scomparsa, il prefetto aveva dato incarico alla vicesindaca Paola Colombo di traghettare l'amministrazione fino al primo appuntamento elettorale utile. I candidati sindaco sono quattro. Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune del Milanese da quattro mandati. Sostenuta da Partito democratico, Cernusco Possibile e dalla lista Tutti per Cernusco (con il Manifesto per una Cernusco Liberale e Riformista, a cui hanno aderito anche altre forze: Azione, Orizzonti Liberali, verso il Partito liberal democratico, e + Europa). Poi, il preside Claudio Mereghetti, in corsa per il centrodestra con Dimensione Cernusco, Cernusco al centro, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Danilo Radaelli, candidato di Vivere Cernusco e Adesso e Valentina Tedesco, appoggiata da La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e i 5 Stelle.

Cernusco sul Naviglio, i quattro candidati sindaco: Paola Colombo, Claudio Mereghetti, Danilo Radaelli e Valentina Tedesco

Anche Rozzano è stata chiamata a scegliere il nuovo sindaco dopo la morte improvvisa di Gianni Ferretti, avvenuta lo scorso novembre. Il figlio Mattia, 34 anni, è pronto a raccogliere l’eredità del padre: si è candidato per il centrodestra alla guida della coalizione composta dalla lista Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, e dalle liste Alleanza per Rozzano, Lombardia Ideale e Noi Moderati. In continuità con il progetto del centrosinistra rozzanese, avviato lo scorso anno e oggi arricchito dall’ingresso del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra sono in campo con il candidato Leo Missi, manager di una multinazionale leader nel settore energetico.

Rozzano, elezioni comunali 2025: i candidati sindaco sono Mattia Ferretti e Leone Leo Missi

Quattro i candidati che scenderanno in campo alle elezioni amministrative per la conquista della poltrona di sindaco a Desio, unico Comune della Brianza al rinnovo in questa tornata elettorale. Breve e inattesa la campagna elettorale, dovuta alle dimissioni in massa protocollate da 16 consiglieri comunali, che aveva posto fine in anticipo all’esperienza del sindaco Simone Gargiulo. Il centrodestra si è ripresentato compatto a sostenere la candidatura del vicesindaco uscente Andrea Villa, lui della Lega ma voluto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il centrosinistra ha puntato su Carlo Moscatelli, che ha messo d’accordo il Partito Democratico e il Polo Civico (che riunisce Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio). Tra i due big anche due outsider: Alessio Alberti, centrista, sostenuto dalla sua civica Desio Popolare, da Azione e dal Partito Repubblicano. Iaia Piumatti, unica donna in lizza, è a capo di una coalizione che riunisce Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle.

Elezioni comunali 2025 a Desio: i quattro candidati sindaco Andrea Villa (centrodestra), Alessio Alberti (centro), Carlo Moscatelli (centrosinistra) e Iaia Piumatti (sinistra)

Con circa 39mila abitanti e oltre 30mila elettori iscritti alle liste elettorali, Saronno (Varese) è il centro più popoloso tra quelli al voto. Quattro i candidati sindaco. Novella Ciceroni, esponente di Obiettivo Saronno, è sostenuta da una coalizione con altre due liste civiche, cioè Idea Futuro e Saronno Sicura. Nel centrosinistra lo scenario è diviso. Da una parte c’è Ilaria Pagani, sostenuta dal Partito Democratico, dalla lista civica Tu@Saronno e da Insieme per Crescere, formazione civica vicina ad Azione. Dall’altra parte, due liste civiche – Saronno Civica e Percorso Democratico – sostengono la candidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi. C’è poi Rienzo Azzi. La sua candidatura è sostenuta dall’intero centrodestra, con l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

I Comuni sotto i 15mila abitanti

BERGAMO

A Calcinate sfida nella sfida tra ex compagni di amministrazione. A Calcinate sono presenti tre liste: Calcinate più, Calcinate al Centro e Lorena Boni. La prima vede come principale candidato sindaco Angelo Orlando, vincitore delle ultime elezioni e decaduto a febbraio. La lista Calcinate al Centro, invece, sostiene come candidato sindaco Paola Taiocchi, che insieme alla lista ha inviato al dibattito pubblico gli altri due candidati. La terza lista, Lorena Boni - Controcorrente per Calcinate sostiene appunto Lorena Boni, già consigliera di opposizione durante lo scorso mandato.

A Canonica d’Adda sono presenti due liste: ColoriAMo Canonica e Canonica Civica. Candidata sindaco della prima è l'architetto Clara Previtali, già candidata alla poltrona di prima cittadina nel 2024 ed in precedenza consigliere comunale di minoranza. Paolo Arcari, consulente fiscale, già assessore e consigliere comunale tra il 1995 e il 2009, è il candidato della lista Canonica Civica.

A Castione della Presolana, nella Bergamasca, l’amministrazione, da agosto 2024, è stata affidata a Iole Galasso nelle vesti di commissario, a seguito delle dimissioni di Angelo Migliorati. Qui a sfidarsi sono Leonardo La Rosa, entrato in Consiglio l’anno scorso con ‘Comunità e futuro’, e Samantha Tagliaferri, alla prima esperienza amministrativa.

COMO

Ad Asso, nel Comasco, sono due le liste: quella dell'ex sindaco Tiziano Aceti e quella del suo ex assessore Mirko Donadini Pina.

Le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 a Binago, un comune della provincia di Como, avevano riservato una sorpresa: nonostante la presenza di un solo candidato, Alfredo Garavaglia della lista ‘Movimento Alternativo’, il Comune non aveva potuto eleggere il sindaco. La causa era stata il mancato raggiungimento del quorum del 40% degli elettori richiesto per convalidare l'elezione. Quest’anno ci riprova. Tre i candidati sindaco: Davide Amonini con Uniti per Binago; Maria Luisa Brai sostenuta da Fratelli d’Italia e Binago in Movimento, e Maricla Vitulo sostenuta da Esperienza e Rinnovamento.

A Cirimido c’è un solo candidato sindaco: Mario Antonio Galli sostenuto da Insieme per Cirimido.

CREMONA

È una corsa a due quella per la poltrona di sindaco a San Daniele Po. I residenti del piccolo comune rivierasco, poco meno di 1300, dopo due anni di commissariamento tornano a prendere in mano le redini del proprio destino. Un anno fa nessuna lista si presentò, il dissesto finanziario che ha travolto il comune aveva scoraggiato tutti. Sulla scheda elettorale i sandanielesi hanno trovato due nomi,quelli di due professionisti, l’architetto Simone Cadenazzi, alla guida della lista «Progetto comune» e il commercialista Pierantonio Paternazzi alla guida di «Conoscere per ripartire».

LODI

A Santo Stefano Lodigiano una sfida a tre. Il primo cittadino uscente Marinella Testolina si è messa a capo della civica “Continuità e Futuro“ per tentare il bis. Lo scorso febbraio, il suo esecutivo si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza ed era stata nominato Commissario Roberta de Francesco. Gli sfidanti di Testolina sono Mauro Bonfanti con ‘Uniti per ripartire’ e Paola Rossi con ‘Il bene Comune’. Esecutivo, a febbraio, si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza.

MILANO

A Opera, nel Milanese, dopo una lunga crisi, lo scorso ottobre, la sindaca Barbara Barbrieri si è dimessa. Per questa tornata elettorale, Ettore Fusco è il candidato sindaco del centrodestra.È Giuseppe Calcagno il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Indipendenti del Centrosinistra del fare. Tra il centrodestra e il centrosinistra si affaccia sul panorama politico operese "Opera Prima", la lista civica apartitica guidata da Fabiana Di Pino.

A Robecchetto con Induno, nel Milanese, la scelta di un nuovo sindaco arriva dopo la caduta prematura della giunta guidata da Giorgio Braga. In sfida ci sono due liste, entrambe civiche ma una di centrosinistra e l’altra di centrodestra. Le candidate sono Annalisa Baratta della lista Civitas, che ha amministrato il paese negli ultimi anni, e Valentina Cognetta della lista Robecchetto e Malvaglio Insieme: una di centrosinistra, l’altra di centrodestra.

PAVIA

Una sola sezione, 80 aventi diritto al voto e un numero di candidati addirittura superiore. Nelle due strade del paese non ci sarebbe stato lo spazio per tutti i manifesti elettorali, se tutti li avessero voluti. Gli elettori chiamati a scegliere il nuovo sindaco del paese che conta 111 abitanti ancora oggi riceveranno una scheda molto «ricca»: nove gli aspiranti primi cittadini ognuno dei quali guida una lista composta da un minimo di sette a un massimo di dieci candidati consiglieri. Dei nove aspiranti primi cittadini, infatti, soltanto uno Rossano Gramegna che guida «Calvignano futura» e conta su una maggioranza di candidati che facevano parte della lista che aveva vinto la precedente tornata, è di Calvignano. Gli altri arrivano da fuori e promettono di voler dare cure e attenzioni a un territorio bello perché anche il bello ha bisogno di cure. Luca Omodeo Zorini corre per «Lombardia ideale», guida la civica «Insieme» Gianluca Pugliese. «Voto libero» è invece la squadra di Daniele Germano. Il «Movimento Italia più bella» candida Giuseppe Bilotta e «Movimento democrazia sociale» si raggruppa attorno a Raffaele Sarcina. Endo Giarin è alla testa della lista civica «Uniti per cambiare Calvignano» e Federico Picerno di «Progetto popolare». Infine il pavese Roberto Di Bartolo, candidato di «Calvignano civica - Alleanza per il territorio e il federali.

VARESE

Ad Arcisate, nel Varesotto, sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino, ciascuno sostenuto da una lista: Gianluca Cavalluzzi e la lista ‘Arcisate Oggi e Domani’; Antonino Centorrino corre con la lista civica ‘Uniti per Arcisate’; Maurizio Mozzanica e la lista ‘Centrodestra per Arcisate’ e Giacomo Vinoni sostenuto dalla lista ‘Arcisate nel Cuore’. Assente il centrosinistra.

A Castellanza si è andati al voto con un anno di anticipo dopo la prematura morte della sindaca Mirella Cerini. La prima cittadina si è spenta per un malore esattamente un anno fa, dopo il discorso del 25 aprile 2024. Da quel momento, l’amministrazione Cerini è stata retta dalla vicesindaco Cristina Borroni, che si è ricandidata in continuità alla guida della lista civica ‘Partecipiamo’ che ha l’appoggio esterno di Azione e Pd. A sfidarla tre rivali, per via della disgregazione del gruppo di opposizione uscente del Centro Destra Unito. Luciano Lista, nato nel 1971, è il candidato sindaco di Castellanza protagonista, la coalizione di centrodestra sostenuta da FI e FdI. Paolo Pagani, classe 1963, è il candidato di SìAmo Castellanza. Romeo Caputo, nato nel 1957, si candida con la lista Castellanza nel cuore.