Elezioni comunali 2025 a Rozzano, chi sarà il nuovo sindaco tra Mattia Ferretti e Leo Missi?

Rozzano (Milano), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Rozzano, nel Milanese? Dopo la scomparsa del sindaco in carica, Gianni Ferretti, la sfida è tra due giovani manager: Mattia Ferretti, 36 anni, figlio dell’ex primo cittadino e Leone "Leo" Missi, 37 anni. Anche se previsto, non ci sarà il ballottaggio essendoci solo due candidati. Il ballottaggio si verificherebbe solo in caso di perfetta parità tra i due. Basta un solo voto in più per vincere al primo turno. Una situazione che difficilmente si può verificare. Quindi il nuovo primo cittadino sarà noto già oggi, nonostante la bassa affluenza alle urne. Dopo la chiusura delle urne, alle 15, partirà il conteggio delle schede.

Chiunque sarà il prossimo sindaco di Rozzano da una parte beneficerà dei fondi e dei progetti preparati grazie al fatto che la città è stata inserita dal decreto Caivano Bis e della zona Rossa che interessa il quartiere Aler. Dall’altra le criticità: il problema dello spaccio di droga, contro cui è in corso una costante battaglia da parte della polizia locale e dei carabinieri. Poi c’è il centro cittadino, fortemente degradato, soprattutto l’area commerciale, luogo terra di nessuno la notte, dove sono in corso i lavori di riqualificazione con la realizzazione delle nuove strutture che sostituiranno quelle fatiscenti che saranno demolite prossimamente.

Per il centrodestra c’è Mattia Ferretti, 36 anni, laureato in Economia e commercio con un master in International Business e un’esperienza da bartender in Scozia. Oggi gestisce le aziende di famiglia, tra cui una società di trasporti. Appassionato di lettura e sport, dedica parte del suo tempo al sociale, sostenendo iniziative per l’inserimento lavorativo di giovani, immigrati e persone in difficoltà. A sostegno della sua candidatura ci sono cinque liste: Rozzano per Ferretti sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Alleanza per Rozzano. Insomma tutto il centrodestra unito ed anche una fetta di ex del centrosinistra che hanno sposato la linea Ferretti.

Mattia è figlio dell’ex sindaco Giovanni Ferretti, che è stato molto amato, tanto da essere rieletto per un secondo mandato, ma è mancato pochi mesi dopo, durante un ricovero in ospedale. La sua scomparsa ha suscitato una forte ondata di commozione in città e ha spinto suo figlio, Mattia, a candidarsi su richiesta di tutte le forze del centrodestra, con l’obiettivo di portare avanti i progetti avviati dal padre — primo fra tutti, il recupero del centro cittadino, già in parte avviato.

Il centrosinistra, nel tentativo di riconquistare una città che aveva sempre governato fino a sei anni fa, ha scelto come candidato Leone "Leo" Missi, 37 anni, con una coalizione ampia, che comprende la lista Rozzano per Missi sindaco, M5s, Avs e Pd. Messi è un manager di una multinazionale leader nel settore energetico, legato al territorio, qui ha formato la sua famiglia. Cresciuto nei palazzi Aler di Rozzano, dove ha vissuto per 25 anni, sao bene cosa vuol dire convivere con i problemi strutturali e sociali di quei quartieri, il disagio, il degrado — ma anche la forza di chi non si arrende mai. Nel 2024, si era candidato con il Partito Democratico come consigliere comunale, a sostegno della coalizione guidata da Giuseppe Foglia, poi sconfitta da Gianni Ferretti.