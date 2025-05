Elezioni comunali 2025 a Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana: chi saranno i nuovi sindaci?

Bergamo, 26 maggio 2025 – Chi saranno i nuovi sindaci a Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presola? Le urne si chiudono alle 15 – dopo aver votato ieri, domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio – e partirà lo spoglio. A Calcinate si sfidano Angelo Orlando, Paola Taiocchi e Lorena Boni. A Canonica d’Adda, invece, Clara Previtali e Paolo Arcari. Infine, a Castione della Presola si contendono la vittoria Leonardo La Rosa e Samatha Tagliaferri.

A Calcinate, nella Bergamasca, lo scorso febbraio, Angelo Orlando era stato lasciato solo, dalla maggioranza prima e dalla minoranza poi. E proprio il passo indietro di questi ultimi aveva scongiurato il commissariamento lungo e consentito al Comune di rientrare nella tornata elettorale di maggio. La sfida sarà una sfida nella sfida tra ex compagni di amministrazione. A Calcinate sono presenti tre liste: Calcinate più, Calcinate al Centro e Lorena Boni. La prima vede come principale candidato sindaco Angelo Orlando, vincitore delle ultime elezioni e decaduto a febbraio. Lo slogan scelto per la candidatura è una frase dell'attrice Audrey Hepburn: “La miseria più grande di certe persone è denigrare gli altri per elevare se stessi”. La lista Calcinate al Centro, invece, sostiene come candidato sindaco Paola Taiocchi, che insieme alla lista ha inviato al dibattito pubblico gli altri due candidati. La terza lista, Lorena Boni - Controcorrente per Calcinate sostiene appunto Lorena Boni, già consigliera di opposizione durante lo scorso mandato.

A Canonica d’Adda, nella Bergamasca, c’è Marisa Amabile, capo di gabinetto della prefettura di Bergamo, dopo che il primo cittadino Riccardo Sonzogni e la sua maggioranza avevano rassegnato le dimissioni a pochi mesi dall’insediamento. Qui sono presenti due liste: ColoriAMo Canonica e Canonica Civica. Candidata sindaco della prima è l'architetto Clara Previtali, già candidata alla poltrona di prima cittadina nel 2024 ed in precedenza consigliere comunale di minoranza. Paolo Arcari, consulente fiscale, già assessore e consigliere comunale tra il 1995 e il 2009, è il candidato della lista Canonica Civica.

A Castione della Presolana, nella Bergamasca, l’amministrazione, da agosto 2024, è stata affidata a Iole Galasso nelle vesti di commissario, a seguito delle dimissioni di Angelo Migliorati. Qui a sfidarsi ci saranno Leonardo La Rosa, entrato in Consiglio l’anno scorso con ‘Comunità e futuro’, e Samantha Tagliaferri, alla prima esperienza amministrativa.