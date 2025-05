Elezioni comunali 2025 ad Arcisate e Castellanza, chi saranno i nuovi sindaci?

Varese, 26 maggio 2025 – Chi saranno i nuovi sindaci di Arcisate e Castellanza? Le urne chiudono alle 15 e, da quel momento, via allo spoglio per conoscere chi hanno scelto i cittadini. Ad Arcisate, la sfida è a tre: Gianluca Cavalluzzi, Antonino Centorrino, Maurizio Mozzanica e Giacomo Vinoni. A Castellanza, lo stesso: Cristina Borroni, Luciano Lista, Paolo Pagani e Romeo Caputo. Al voto anche Saronno, che probabilmente andrà al ballottaggio, domenica 8 e lunedì 9 giugno?

Ad Arcisate, nel Varesotto, sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino, ciascuno sostenuto da una lista. Assente il centrosinistra.

Gianluca Cavalluzzi, sindaco uscente, eletto solo l’anno scorso ma che ha poi perso la maggioranza dei consiglieri comunali con conseguente commissariamento del Comune si presenta per un nuovo mandato con la lista Arcisate Oggi e Domani. Cavalluzzi punta sulla continuità amministrativa e su progetti avviati, come la messa in sicurezza della frana del Monte Rho e il recupero di Villa Teresa per attività giovanili.

Antonino Centorrino alla guida della lista Uniti per Arcisate. Con una lunga esperienza amministrativa, Centorrino sottolinea l’importanza di un’amministrazione svincolata da logiche partitiche, focalizzata sull’ascolto e sul coinvolgimento diretto dei cittadini.

Maurizio Mozzanica è il candidato della lista Centrodestra per Arcisate. Nel suo programma enfatizza la necessità di rinnovamento e di una gestione amministrativa basata su competenze solide, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del comune.

Giacomo Vinoni, con la lista Arcisate nel Cuore, sostenuta da Progetto Arcisate, Patto per il Nord e Movimento Alternativo, propone una visione centrata sull’ascolto dei giovani, la sostenibilità e il miglioramento dei collegamenti, in particolare tra le frazioni e il centro del paese.

A Castellanza si va al voto con un anno di anticipo dopo la prematura morte della sindaca Mirella Cerini. La prima cittadina si è spenta per un malore esattamente un anno fa, dopo il discorso del 25 aprile 2024.

Da quel momento, l’amministrazione Cerini è stata retta dalla vicesindaco Cristina Borroni, che si ricandida in continuità alla guida della lista civica ‘Partecipiamo’ che ha l’appoggio esterno di Azione e Pd.

A sfidarla tre rivali, per via della disgregazione del gruppo di opposizione uscente del Centro Destra Unito. Luciano Lista, nato nel 1971, è il candidato sindaco di Castellanza protagonista, la coalizione di centrodestra sostenuta da FI e FdI.

Paolo Pagani, classe 1963, è il candidato di SìAmo Castellanza.

Romeo Caputo, nato nel 1957, si candida con la lista Castellanza nel cuore.