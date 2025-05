Elezioni comunali 2025 a Calvignano, chi sarà il nuovo sindaco tra i nove candidati?

Calvignano (Pavia), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Calvignano, nel Pavese? Dopo la chiusura delle urne alle 15, inizia lo spoglio per decidere chi prenderà il posto del primo cittadino Marco Casarini, che alla guida della lista “Calvignano futura“ aveva vinto le ultime elezioni con il 90,91% dei consensi, ma è deceduto e ora è necessario rinnovare l’amministrazione comunale finora nelle mani del vicesindaco Andrea Doria che ha però deciso di non presentarsi.

In questo centro di 103 abitanti (93 sono gli aventi diritto al voto) sulle colline dell’Oltrepo tra Casteggio e Montalto Pavese, si sono presentati nove candidati. Sono 94 complessivamente gli aspiranti consiglieri, praticamente uno per ciascun elettore. Anzi, in verità, anche una decima lista inizialmente sembrava voler correre poi, numeri alla mano, ci si è accorti che forse sarebbe stata un’esagerazione e ci si è fermati a nove. Delle nove liste in corsa una soltanto è composta da persone del posto, mentre le altre si sono forse innamorate delle sole due strade del piccolo borgo del XII secolo.

Solo una lista rappresenta la continuità con la vecchia amministrazione ed è quella guidata da Rossano Gramegna con la Lista civica Calvignano Futura, dipendente comunale ora in pensione.

Era stato consigliere di opposizione e l’anno scorso si era dimesso per candidarsi alle amministrative di Pavia Luca Omodeo Zorini che tenta la conquista del municipio alla testa di Lombardia ideale. Agente immobiliare che vive nel quartiere di Mirabello a Pavia, Omodeo Zorini ha 46 anni e non essendo stato eletto a palazzo Mezzabarba corre per Calvignano.

È alla guida della lista civica Insieme Gianluca Pugliese.

Alla guida di un’altra lista civica Voto libero c’è Daniele Germano.

Il Movimento Italia più bella esprime come candidato Giuseppe Bilotta.

Mentre Movimento democrazia sociale si raggruppa attorno a Raffaele Sarcina.

Endo Giarin è alla testa della lista civica Uniti per cambiare Calvignan.

E Federico Picerno guida la lista Progetto popolare.

Il pavese Roberto Di Bartolo è candidato di Calvignano civica - Alleanza per il territorio e il federalismo.