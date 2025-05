Elezioni comunali 2025 ad Asso, Binago e Cirimido: chi saranno i nuovi sindaci?

Como, 26 maggio 2025 – Chi saranno i nuovi sindaci di Asso, Binago e Cirimido, in provincia di Como? Alle 15, con la chiusura delle urne, parte lo spoglio nei tre Comuni. Ad Asso ci sono due candidati: Tiziano Aceti e Mirko Donadini Pina. A Binago si presentano Davide Amonini, Maria Luisa Brai e Maricla Vitulo. Infine, a Cirimido, c’è un solo candidato sindaco: Mario Antonio Galli.

Ad Asso, nel Comasco, sono due le liste ufficializzate per le elezioni: quella dell'ex sindaco Tiziano Aceti e quella del suo ex assessore Mirko Donadini Pina. Con la civica Rinnoviamo Asso La Vallategna, Aceti si sottoporrà al giudizio dei concittadini che gli hanno dato fiducia due volte. A sfidarlo Mirko Donadini Pina, ex assessore al Bilancio proprio con Aceti, che si dimise con tre colleghi decretando la fine anticipata del mandato, e che si presenta per la lista Siamo Asso.

Le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 a Binago, un comune della provincia di Como, avevano riservato una sorpresa: nonostante la presenza di un solo candidato, Alfredo Garavaglia della lista ‘Movimento Alternativo’, il Comune non aveva potuto eleggere il sindaco. La causa era stata il mancato raggiungimento del quorum del 40% degli elettori richiesto per convalidare l'elezione. Quest’anno ci riprova. Tre i candidati sindaco: Davide Amonini con Uniti per Binago; Maria Luisa Brai sostenuta da Fratelli d’Italia e Binago in Movimento, e Maricla Vitulo sostenuta da Esperienza e Rinnovamento.

A Cirimido c’è un solo candidato sindaco: Mario Antonio Galli sostenuto da Insieme per Cirimido.