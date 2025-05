Elezioni comunali 2025 a Cernusco sul Naviglio, chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Colombo, Mereghetti, Radaelli e Tedesco

Cernusco sul Naviglio (Milano), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano? Il conteggio delle schede partirà alle 15, alla chiusura delle urne, e ci sono quattro candidati pronti a prendere l’eredità di Ermanno Zacchetti, morto prematuramente nel luglio 2024, che era stato eletto nel 2022. Dalla sua scomparsa, il prefetto aveva dato incarico alla vicesindaca Paola Colombo di traghettare l'amministrazione fino al primo appuntamento elettorale utile. Ecco i nomi: Paola Colombo, Claudio Mereghetti, Danilo Radaelli e Valentina Tedesco. Si è votato ieri, domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio e l’affluenza è stata bassa. Probabile che il Comune vada al ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune del Milanese da quattro mandati. Sostenuta da Partito democratico, Cernusco Possibile e dalla lista Tutti per Cernusco (con il Manifesto per una Cernusco Liberale e Riformista, a cui hanno aderito anche altre forze: Azione, Orizzonti Liberali, verso il Partito liberal democratico, e + Europa). Il suo impegno per la città è cominciato da giovanissima, col volontariato in oratorio. Ha poi contribuito alla nascita del Gruppo FAI Giovani in Martesana e ha fatto parte del Comitato Villa Alari. Sono poi diventata Assessora con Ermanno Zacchetti e successivamente Vicesindaca. E’ sposata e mamma di due bambini, un maschietto e una femminuccia.

Poi, il preside Claudio Mereghetti, che corre per il centrodestra con Dimensione Cernusco, Cernusco al centro, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Danilo Radaelli, candidato di Vivere Cernusco e Adesso. Sposato, 4 figli e 7 nipoti. Laureato in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel 1998ha preso il Diploma di orientatore famigliare all’ Università di Scienze della Famiglia di Pamplona. Docente e tutor nelle scuole Faes fino al 1999, ottenuta la cattedra di ruolo statale ho insegnato prima nella Media 1 di piazza Unità d’Italia a Cernusco sul Naviglio e poi a Cassina de’ Pecchi. Ha vinto il concorso per le scuole superiori nel 2000 ed è stato docente di latino all’Itsos e dal 2003 di materie letterarie e latino al Frisi di Monza. Nel 2012 ha vinto il concorso per dirigenti scolastici ed è stato nominato preside dell’IC Don Camagni di Brugherio; nel 2017/18 reggente dell’ICS Margherita Hack di Cernusco dove dal 2019 è tornato come preside effettivo. Iscritto all’albo dei pubblicisti della Lombardia. Dopo il pensionamento, giunto a novembre del 2023, è stato chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore didattico al Liceo Paritario delle scienze umane Tommaso Campanella.

Danilo Radaelli alla testa di Vivere Cernusco e Adesso. Ha frequentato l’Università Statale di Milano, laureandosi in Lettere nel 2001. Da quasi venticinque anni lavora come educatore e come coordinatore educativo, prendendomi cura delle persone e delle loro storie. Ha una compagna e due figlie. Dal 2001 èattivo nell’associazione Cachoeira de pedras (quella del banchetto libri), di cui è stato tra i fondatori e, dal 2016, è tra i protagonisti dell’esperienza di Villa Fiorita, uno spazio culturale e sociale tra i più vivi della Martesana. Dal 2018 è presidente della cooperativa sociale Artaban che gestisce questo spazio. E’ stato tra i fondatori, e sono tuttora nel consiglio direttivo, dell’associazione Pedala Martesana che promuove la mobilità dolce sul territorio. Dal 2012 al 2017 è stato consigliere comunale e, dal 2010 al 2017, Presidente di ANPI Cernusco, negli anni in cui è stato avviato il percorso “Memoria rinnovabile” di recupero e valorizzazione della memoria della Resistenza locale. Dal 2018 coordina, sul territorio cernuschese, alcuni importanti servizi educativi rivolti ai minori, nella convinzione che il futuro vada costruito con cura, delicatezza e passione.

Valentina Tedesco, appoggiata da La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e i 5 Stelle. Ha 35 anni ed è un'assistente sociale. E’ una donna dalla forte sensibilità per la cura degli altri e per le relazioni solidali. Ha un forte senso di comunità e responsabilità civica, ha sempre prestato attenzione alla formazione e crescita personale dei giovani. Crede nella solidarietà e nella cittadinanza attiva. Pensa che la buona politica sia un servizio alla città, la partecipazione delle cittadine e dei cittadini è essenziale per interpretare i bisogni e far valere i diritti di Tutte e Tutti.