Elezioni comunali 2025 a Desio, chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Villa, Alberti, Moscatelli e Piumatti

Desio (Monza), 26 maggio 2025 – Alle 15, dopo la chiusura delle urne, parte il conteggio dei voti per le elezioni comunali: chi sarà il nuovo sindaco di Desio? Di certo l’affluenza è stata molto bassa. Il nome che uscirà, destinato a guidare la città nei prossimi cinque anni, sarà uno scelto tra i quattro candidati: Andrea Villa (centrodestra), Alessio Alberti (centro), Carlo Moscatelli (centrosinistra) e Iaia Piumatti (sinistra). Oltre a Desio, ci sono altri 17 Comuni che sono andati al voto domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio.

Villa, vicesindaco uscente, guida la coalizione di centrodestra. All’insegna della continuità (Lega e Fratelli d’Italia) con il recupero del rapporto con Forza Italia. Ha provato a scaldare l’atmosfera con big del calibro di Matteo Salvini e Daniela Santanché, oltre che con il suo segretario regionale Massimiliano Romeo (capogruppo della Lega al Senato), resta da capire quanto è la resa in termini di richiamo al voto dei desiani. Nel suo programma elettorale si trovano i classici temi, ma anche una novità: portare l’università a Desio e creare nell’ex ospedale di corso Italia uno studentato, appetibile anche da tutti gli universitari che attualmente gravitano su Milano.

Alessio Alberti, (Azione, Partito Repubblicano e Desio Popolare) si presenta come unico candidato di centro e cerca di intercettare il voto dei moderati. Promette partecipazione dei cittadini, già consultati per arrivare alla definizione del programma elettorale grazie alla distribuzione di un questionario (si poteva compilare anche online).

Carlo Moscatelli ha chiamato subito i big (Pierluigi Bersani, Stefano Bonaccini), poi ha fatto una campagna elettorale più di sostanza e legata al territorio. È a capo di una coalizione composta da Partito Democratico, Italia Viva e Polo civico (che riunisce tre liste civiche del territorio, ovvero Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio). Nel suo gruppo anche i fuoriusciti da Fratelli d’Italia e Lega che avevano contribuito alla fine della precedente amministrazione. Per quanto riguarda il programma elettorale, spicca una tematica in particolare rispetto agli avversari. Vuole fare piazza pulita, nel senso di tenere in ordine la città, oggi troppo spesso trasformata in discarica a cielo aperto in diversi quartieri. In campagna elettorale significativo anche l’incontro organizzato coi vertici regionali del Pd sulla sanità.

Tema decisamente legato al territorio anche quello di Iaia Piumatti, che guida la coalizione composta da Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle. La sua presentazione ufficiale è avvenuta davanti a uno dei cantieri dell’autostrada Pedemontana, opera che lei cercherà di fermare in ogni modo. Piumatti, unica donna che partecipa alla competizione per diventare sindaco, sottolinea di essere l’unica candidata di sinistra. Nel suo programma anche un’attenzione particolare per il tema della povertà e per il sostegno alle situazioni di fragilità. E poi per la realtà giovanile, anche con la riconversione degli spazi dell’ex ospedale in corso Italia. In caso di ballottaggio si tornerà nuovamente al voto l’8 e 9 giugno nelle stesse date già fissate per i referendum.