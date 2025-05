Elezioni comunali 2025 a San Daniele Po, chi sarà il nuovo sindaco tra Simone Cadenazzi e Pierantonio Paternazzi?

San Daniele Po (Cremona), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di San Daniele Po, in provincia di Cremona? Dopo due anni di commissario prefettizio alla guida del Comune, sono due i candidati per la poltrona di primo cittadino: Simone Cadenazzi, capolista di “Progetto per il comune” e Pierantonio Paternazzi di “Conoscere e per ripartire”.

Simone Cadenazzi, 49 anni, è candidato della lista Progetto Comune ed è un architetto. E’ residente a Cremona anche se continua a mantenere stretti legami con San Daniele, suo paese di origine, dove ha uno studio. Negli anni ha lavorato in diverse amministrazioni pubbliche, ultima in ordine di tempo nel Comune di Casalmaggiore dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore urbanistica ed edilizia. “Non promettiamo miracoli – ha affermato il candidato - ma impegno, serietà, competenza e onestà. Insieme possiamo ridare forza alla nostra comunità. Tre sono gli ambiti su cui vogliamo costruire il cambiamento. In particolare quello economico, socio-culturale e ambientale".

Pierantonio Paternazzi della lista Conoscere per Ripartire è un commercialista. "Non promettiamo grandi cose, la ripartenza sarà comunque vincolata dai bilanci. Cercheremo di mantenere i servizi essenziali e abbiamo volutamente spiegato che non guarderemo al futuro più lontano, ma ci fermeremo alle attività più immediate, nel breve. Costruendo il futuro mattoncino dopo mattoncino”, ha detto il candidato.