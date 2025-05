Elezioni comunali 2025 a Santo Stefano Lodigiano, chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Testolina, Bonfanti e Rossi

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 26 maggio 2205 – Chi sarà eletto come nuovo sindaco di Santo Stefano Lodigiano? Alla chiusura delle urne, alle 15, si procede con lo spoglio delle schede. Tre i candidati: il primo cittadino uscente Marinella Testolina, Mauro Bonfanti e Paola Rossi. Lo scorso febbraio, l’esecutivo si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza.

Marinella Testolina è il sindaco uscente e si è messa a capo della civica Continuità e Futuro per tentare il bis. Lo scorso febbraio, il suo esecutivo si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza ed era stata nominato Commissario Roberta de Francesco. Testolina, infermiera, di 57 anni ha detto che “il lavoro svolto dal 2020 al 2025 dalla nostra amministrazione sta portando al superamento della causa Ghiringhelli, (seguita al processo dell’ex sindaco Massimiliano Lodigiani per circonvenzione di incapace, ndr). Oltre a stabilizzare la situazione finanziaria, abbiamo anche riqualificato il Centro raccolta rifiuti, messo in sicurezza il marciapiede di via Polenghi e via Trento e Trieste, rimosso l’amianto in municipio, riqualificato la pubblica Illuminazione, reso più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico i serramenti del municipio, lavorato alla videosorveglianza territoriale, messo in sicurezza la cascina Santa Maria, oltre ad aver rinnovtoo ben 17 regolamenti comunali”. Poi ha aggiunto: “Mettiamo al centro la famiglia, la sicurezza e l’ambiente con la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i cittadini, con trasparenza e legalità. Punteremo sullo sport, continuando a collaborare con le associazioni , la scuola e la Parrocchia, ponendo l’attenzione a tutte le generazioni” conclude Testolina.

A sfidare Testolina c’è Mauro Bonfanti con ‘Uniti per ripartire’: 57 anni, impiegato residente a Codogno, ex consigliere comunale di minoranza, assessore dal 1996 al 2006 a Codogno nella Giunta Croce. Sono dieci i punti principali del programma elettorale, proposto da "una squadra di persone fortemente legate al territorio, presenti e attive che, con i cittadini, lavora, con competenza, per il bene comune di Santo Stefano e vuole far ripartire tutto quanto è rimasto fermo, dopo ben quattro anni di completa immobilità" ha sottolineato Bonfanti. Le priorità nell’immediato sono: mantenere il servizio della scuola materna in Paese; riqualificare e regolamentare l’uso della piazzola ecologica; accrescere la percezione di sicurezza; ripristinare il servizio del controllo di vicinato; migliorare l’attività di assistenza agli anziani; fornire un concreto aiuto e sostegno ai nuclei familiari in situazione di disagio; manutenzione di strade, marciapiedi, parchi pubblici e cimitero; interventi per diminuire e rallentare il traffico nelle frazioni Fornasone - Chiavicone e in altri punti critici del paese; Collaborare con la Pro Loco, le associazioni e la Parrocchia; promuovere giornate dello sport per i giovani.

Terza candidata sindaco è Paola Rossi con ‘Il bene Comune’. E’ un’ducatrice professionale - referente area autismo Adulti dell’Ausl di Piacenza, di 52 anni. “Dall’amore per la nostra terra nasce un programma concreto per il futuro, diviso in 8 aree strategiche” ha detto. Gli obiettivi: spazi di ascolto, promozione associazionismo e volontariato e creazione di comitati di quartiere; collaborazione con parrocchia per sostenere famiglie; potenziamento dei rapporti con i comuni limitrofi; attenzione alla scuola d’infanzia, rafforzamento dell’assistenza sanitaria domiciliare, del sostegno agli anziani, valorizzando la protezione civile; rilancio dell’economia locale, promuovendo il commercio di vicinato e nuove opportunità lavorative, tramite l’installazione di totem informativi e bacheche; implementazione della videosorveglianza, coordinamento tra forze dell’ordine, efficientamento dell’illuminazione pubblica e rilancio del controllo di vicinato, attivando un servizio di vigilanza con i paesi limitrofi; promozione di eventi culturali, gastronomici e sociali, potenziamento della biblioteca e promozione feste; riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alla zona del Chiavicone e alle frazioni, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione arredo urbano, promozione dell’efficienza energetica; incentivazione del turismo lento, tutela delle aree verdi e realizzazione area cani; sostegno alle attività sportive, riqualificando spazi di aggregazione e promuovendo progetti educativi e culturali; introduzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; adeguamento del Pgt al Piano di Coordinamento Provinciale.