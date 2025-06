Delitto di Garlasco, il metodo della “triangolazione” sulle macchie di sangue per risolvere il giallo

Garlasco (Pavia), 9 giugno 2025 – Il nuovo sopralluogo nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi è terminato. L’obiettivo dei Rsi è una nuova ricostruzione della scena del crimine, per verificare l'ipotesi della Procura di Pavia dell'omicidio “in concorso” e quindi l'eventuale presenza sul luogo del delitto di più persone.

Nuovo sopralluogo dei Carabinieri Ris nella villetta dei Poggi

Il nuovo nome iscritto nel registro degli indagati è quello di Andrea Sempio anche se al momento, per la giustizia italiana, l’unico colpevole è l’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio.

Le nuove tecniche

Hanno effettuato la "triangolazione", ossia usato un metodo specifico previsto nell'ambito della “Bloodstain Pattern Analysis”, di tutte le tracce rinvenute e repertate nel 2007 all'epoca dell'omicidio. I carabinieri del nucleo scientifico hanno utilizzato moderni strumenti di indagine come laser scanner, droni e rilievi fotografici. che consentono di riprodurre la scena del crimine in 3D.

Ispezione del Ris nella villetta della famiglia di Chiara Poggi

La “triangolazione”

In particolare, da quanto si è saputo, la cosiddetta "triangolazione", una tecnica che permette di ricostruire la dinamica dell'omicidio attraverso lo studio delle gocce di sangue e delle macchie che ne derivano. la “triangolazione” è stata effettuata su tutte le tracce rinvenute all'epoca al piano terra dell'abitazione, ossia sulla scena del crimine che comprende varie parti della casa, tra cui anche le scale che vanno verso la cantina, dove venne trovato in fondo il corpo di Chiara, e le relative pareti.

Il legale di Sempio

“Queste tracce erano già state analizzate nelle precedenti indagini, si trattava però di metterle in una nuova relazione grazie alle tecnologie digitali”, ha spiegato Angela Taccia, che con il collega Massimo Lovati difende Andrea Sempio, uscendo dalla villetta di Garlasco.

“L'ispezione ci è stata notificata nel weekend e, siccome in questa storia ci sono tante stranezze, come dice l'avvocato Lovati, sono venuta a controllare. Si tratta comunque di accertamenti che con oggi sono terminati".