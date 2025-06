Delitto di Garlasco, via all’incidente probatorio: la diretta da Milano

08:18

L'arrivo in Questura

L'inizio dell'incidente probatorio è fissato alle 10.30 in via Fatebenefratelli, dove ha sede la polizia scientifica. Lì si troveranno Denise Albani e Domenico Marchigiani, i periti nominati dalla gip Daniela Garlaschelli, i consulenti dei pm, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, e della difesa, Luciano Garofano, che fu il comandante dei Ris di Parma che si occuparono del caso, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore di Ps in pensione dal 2010 e con una notevole esperienza nel campo della dattiloscopia. Per i genitori e il fratello di Chiara ci saranno Marzio Capra, Dario Redaelli e Calogero Biondi e per Alberto Stasi, Ugo Ricci e Oscar Ghizzoni. Assieme a loro i legali, uno per la difesa, la parte civile e uno per Stasi. I consulenti stanno arrivando alla spicciolata in Questura.