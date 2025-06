Giro di vite sul cemento, Cesano adotta il nuovo Pgt a consumo di suolo zero

Il nuovo Pgt di Cesano Maderno incassa il primo via libera del consiglio comunale ed è ufficialmente adottato con i 90 giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni prima dell’approvazione definitiva. Uno strumento urbanistico con molte novità sul fronte delle regole, introducendo un blocco del consumo di suolo e puntando su interventi di rigenerazione urbana e rinaturalizzazione.

Il piano ha trovato sostegno convinto e compatto di tutta la maggioranza di centrosinistra con l’aggiunta a sorpresa di Fratelli d’Italia, mentre hanno votato contro parlando di "rischio paralisi per Cesano" Lega, Forza Italia e Con Bosio per Cesano.

Tra gli elementi di particolare rilievo del nuovo Pgt, evidenziati dall’Amministrazione, spiccano i 69 ettari di rigenerazione urbana distribuiti in tutta la città, dai centri storici agli spazi produttivi e artigianali abbandonati. "Queste aree possono beneficiare delle incentivazioni fiscali e di legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. Alcuni interventi importanti sono previsti nel centro storico: saranno consentiti interventi profondi, fino alla demolizione e ricostruzione, salvaguardando le cortine (le facciate degli edifici) e l’impianto paesaggistico. Questo per favorire la transizione energetica degli edifici residenziali, aumentare il comfort abitativo e migliorare la dotazione di parcheggi.

noltre, il piano prevede il blocco di oltre 11 ettari di aree verdi, sottratti al consumo di suolo "per garantire una adeguata dotazione di verde privato e pubblico e creare un contesto urbano di qualità per i cittadini". Sono previste alcune misure per far crescere le aziende e favorire l’insediamento di nuove imprese come l’aumento dell’indice edificatorio.

Tra le novità l’istituzione del Fondo per l’Abitare dove confluiranno in modo vincolato i proventi delle monetizzazioni per aiutare chi non può accedere alla casa a condizioni di mercato.

"L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – si è impegnata in una storica inversione di tendenza, immaginando una pianificazione sostenibile della città con l’obiettivo prioritario di ridurre il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. È un approccio nuovo e deciso, che riuscirà a coniugare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini con le esigenze ambientali del territorio. Il nuovo Piano ha anche una forte vocazione sociale, poiché promuove ed incentiva il recupero e la riqualificazione di aree dismesse, per trasformarle in spazi utili per la comunità".