La ciclovia fino all’Omni in cambio dell’asfalto

Nuova assemblea pubblica su Pedemontana. Mercoledì alle 21 all’auditorium della biblioteca il sindaco Francesco Cereda illustrerà le compensazioni previste per digerire la Tratta C, lavori già iniziati: l’impatto è soprattutto su Velasca. Gli interventi sono contenuti in un masterplan, per la mitigazione la città ha a disposizione 4,1 milioni.

Ci sarà anche un nuovo parco in zona Nord di 100mila metri. Al centro di tutto, la ciclovia che da piazza Roma, fulcro della greenway, collegherà l’abitato in ogni direzione. In arrivo anche boschi, depavimentazione, recupero di aree dismesse convertite a verde. Tra le novità, la connessione dolce tra via Degli Atleti e via Galbussera con passaggio sul Molgora e trait d’union alla ciclabile che porta all’Omni raggiunto ogni giorno da 5mila studenti.

Bar.Cal.