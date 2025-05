ll Pgt sostenibile di Cesano Maderno: "Serve un’inversione di tendenza"

"Ogni indicazione è preziosa e sarà tenuta in conto, fermi restando i principi che ci guidano nella stesura di questo nuovo Pgt". Così Massimiliano Bevacqua, assessore all’Urbanistica, accoglie l’iniziativa del gruppo di architetti, ingegneri e geometri, di cui si è fatto portavoce Antonio Zardoni, che nei giorni scorsi ha depositato una serie di osservazioni tecniche al nuovo documento urbanistico, evidenziando il pericolo che il nuovo Pgt con le prescrizioni attualmente contenute, possa "paralizzare" l’attività edile in città.

"Abbiamo incontrato nei giorni scorsi un nutrito gruppo dei professionisti che hanno predisposto le osservazioni, manifestando in maniera chiara la nostra disponibilità al dialogo e al confronto, seguendo il percorso partecipativo che ha caratterizzato la preparazione del nuovo Pgt", continua l’assessore Bevacqua, che però richiama due punti fermi dello strumento.

"Riduzione del consumo del suolo e agevolazione dell’accesso alla casa per le classi più in difficoltà sono gli elementi irrinunciabili del nuovo Pgt. Il prossimo 14 maggio ci sarà la conferenza di Vas, poi a giugno almeno tre passaggi in commissione territorio per affrontare le osservazioni e valutare tutti i possibili correttivi".

Quanto agli eccessivi vincoli, Bevacqua puntualizza: "È necessaria una inversione di tendenza rispetto al passato, in particolare sul tema della porosità del territorio, ovvero sulla capacità di assorbire le acque meteoriche. Abbiamo inserito dei meccanismi premianti per chi riduce le superfici coperte, un incentivo alla de-impermeabilizzazione, così come per chi destina una parte delle nuove edificazioni residenziali all’housing sociale. Per esempio, nel recupero dei vecchi capannoni dismessi in aree residenziali sarà possibile ottenere una supeficie lorda residenziale del 70% che però può diventare del 100% se quel 30% in più viene destinato al residenziale convenzionato, quindi a costi calmierati. Certi indici di edificabilità sono stati ridotti allo 0,25 rispetto allo 0,50 del passato, ma possono salire in cambio di monetizzazione destinata al Fondo Abitare, per agevolare l’accesso alla prima casa".

Insomma, non solo divieti, ma anche strumenti nuovi per un utilizzo più consapevole e sostenibile del suolo, spiega Bevacqua. E l’assessore conclude: "Il Pgt è frutto di un lungo lavoro di confronto tra tecnici, ma naturalmente siamo aperti ad accogliere anche proposte nuove sul piano tecnico, lasciando però alla parte politica le scelte politiche".

Gabriele Bassani