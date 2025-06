Monza, terminati i lavori di riqualificazione: riaprono i giardini della stazione ferroviaria

Monza, 25 giugno 2025 – Nuovo look per i Giardini della stazione in via Arosio a Monza. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione, che hanno restituito alla città uno spazio pubblico rinnovato, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche ea architettoniche dell'area.

Le opere, iniziate nel mese di marzo, hanno interessato la pavimentazione in ciottoli, con il riutilizzo del materiale storico ancora presente. Sono state inoltre rimosse le precedenti stuccature in cemento, ricomposte le lacune con ciottoli analoghi e completate le operazioni di pulizia e diserbo. Oltre alla sostituzione delle due panchine mancanti - riposizionate nello stesso punto e con la medesima tipologia delle originarie - è stata effettuata anche l'idropulizia delle sedute esistenti. Tra le opere aggiuntive si segnala anche l'installazione di un nuovo tratto di rete per la prossima estensione dell'impianto di videosorveglianza nella zona.

Il progetto architettonico dei giardini e del piazzale risale al 1882-84: pertanto, considerando i vincoli connessi alla tutela monumentale, le opere sono state autorizzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. L'intervento ha riguardato più di 2.000 mq di pavimentazione, per un costo complessivo di poco superiore ai 36.000 €.

Al termine dei lavori a carico del privato, nell'ambito di una Convenzione con l'Amministrazione, il Servizio Gestione del Verde del Comune ha completato l'intervento con la potatura delle alberature, il taglio del prato e la riattivazione della fontana.

E’ seguita, infine, la pulizia straordinaria dell'area dai rifiuti compreso il lavaggio dell'intera pavimentazione in ciottoli con mezzi leggeri e spazzole. Per motivi di ordine pubblico e decoro urbano, il Servizio Manutenzioni ha inoltre provveduto alla chiusura dell'accesso all'ultimo sottopasso presente nell'area verso corso Milano, mentre sono state installate nuove transenne "parapedonali" per regolare l'accesso tra la piazza e via Arosio.

“Grazie a questo intervento - afferma l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti - concordato con la Soprintendenza e studiato per ripristinare le condizioni di un luogo di rilievo storico per la città, i giardini della stazione tornano a rappresentare un punto d'ingresso curato e accogliente, nel segno della tutela del decoro urbano e della valorizzazione degli spazi pubblici”.

“Con i lavori di potatura e di ripristino degli elementi d'arredo urbano - afferma l'Assessora a parchi e giardini Irene Zappalà - abbiamo dato completamento a un'opera di riqualificazione che non aveva solo l'obiettivo di ripristinare le caratteristiche originali di un luogo storico della città, ma che mirava anche a riconsegnare alla cittadinanza un luogo di grande frequentazione e passaggio nelle migliori condizioni possibili”.