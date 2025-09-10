Caso sospetto di Dengue a Monza, disinfestazione straordinaria in centro città

Monza, 10 settembre 2025 - Nuovo caso sospetto di Dengue a Monza e come da protocollo scatta domani, giovedì 11 settembre, fino a sabato 13 un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Italia in pieno centro cittadino.

Un intervento di disinfestazione dopo un caso di Dengue

Le vie

Le operazioni si svolgeranno nelle mattine di domani, venerdì e sabato 13 settembre dalle re 5.30 alle 12. Nello specifico si interverrà nelle aree pubbliche dalle 5.30 alle 8, a partire da Piazza Trento e Trieste e nelle aree private dalle 8 alle 12, interessando in particolare tratti di Via F. Crispi; via Mantegazza; via Missori; via Cortelonga; via Giuliani; via Camperio; via Locatelli; via Passerini; via Manzoni; via Martiri della Libertà; via Italia; vicolo dei Molini; via San Martino di Tours; via Canonica; via Lambro; vicolo della Torre; via Vittorio Emanuele; via Mapelli; via Piermarini; vicolo Bellani. Nelle aree private sarà privilegiato l’intervento con dispositivi atomizzatori manuali in grado di limitare la dispersione del prodotto utilizzato.

Precauzioni da adottare

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.