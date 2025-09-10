Liste d’attesa, senza fretta
Valentina Bertuccio D.
Liste d’attesa, senza fretta
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Delitto di GarlascoMaltempo in LombardiaFiglia Iginio MassariAccoltella la convivente Ztl QuadrilateroSagre e feste
Acquista il giornale
CronacaCaso sospetto di Dengue a Monza, disinfestazione straordinaria in centro città
10 set 2025
REDAZIONE MONZA BRIANZA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Caso sospetto di Dengue a Monza, disinfestazione straordinaria in centro città

Caso sospetto di Dengue a Monza, disinfestazione straordinaria in centro città

Operazione da domani a sabato 13 settembre dalle 5.30 alle 12 delle aree limitrofe a via Italia. Ecco tutte le zone interessate

Nuovo caso sospetto di Dengue a Monza

Nuovo caso sospetto di Dengue a Monza

Per approfondire:

Monza, 10 settembre 2025 - Nuovo caso sospetto di Dengue a Monza e come da protocollo scatta domani, giovedì 11 settembre, fino a sabato 13 un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Italia in pieno centro cittadino.

Un intervento di disinfestazione dopo un caso di Dengue
Un intervento di disinfestazione dopo un caso di Dengue

Le vie

Le operazioni si svolgeranno nelle mattine di domani, venerdì e sabato 13 settembre dalle re 5.30 alle 12. Nello specifico si interverrà nelle aree pubbliche dalle 5.30 alle 8, a partire da Piazza Trento e Trieste e nelle aree private dalle 8 alle 12, interessando in particolare tratti di Via F. Crispi; via Mantegazza; via Missori; via Cortelonga; via Giuliani; via Camperio; via Locatelli; via Passerini; via Manzoni; via Martiri della Libertà; via Italia; vicolo dei Molini; via San Martino di Tours; via Canonica; via Lambro; vicolo della Torre; via Vittorio Emanuele; via Mapelli; via Piermarini; vicolo Bellani. Nelle aree private sarà privilegiato l’intervento con dispositivi atomizzatori manuali in grado di limitare la dispersione del prodotto utilizzato.

Approfondisci:

Le febbri tropicali sono tra noi. Così malattie (un tempo) esotiche infestano la nostra giungla d’asfalto

Le febbri tropicali sono tra noi. Così malattie (un tempo) esotiche infestano la nostra giungla d’asfalto

Precauzioni da adottare

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.

Approfondisci:

Dengue, la testimonianza: “Per tre settimane bloccata a letto con la febbre spaccaossa”

Dengue, la testimonianza: “Per tre settimane bloccata a letto con la febbre spaccaossa”

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dengue