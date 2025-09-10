Castellanza, accoltella la convivente alla schiena durante un litigio: arrestato ventenne

Castellanza (Varese), 10 settembre 2025 – Violento litigio tra due fidanzati ventenni: lui la accoltella alla schiena.

E’ accaduto ieri martedì 9 settembre nel cortile dell’abitazione di Castellanza dove la giovane coppia convive. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio; la ragazza, raggiunta da almeno due fendenti, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto al culmine di un violento litigio avvenuto. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno assistito alla scena e subito contattato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e i mezzi del 118. Il giovane aggressore al momento dell’arrivo dei militari si era già allontanato ma è stato successivamente rintracciato al pronto soccorso di Legnano, dove si era recato per farsi medicare alcune ferite alla mano, probabilmente riportate durante la colluttazione.

Il ventenne è stato quindi arrestato su disposizione della Procura di Busto Arsizio e si trova ora piantonato in ospedale. Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri di Castellanza non risulterebbero precedenti episodi di violenza all’interno della coppia.