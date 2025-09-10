Le risposte dall’autopsia. Perizia tecnica sul tornio

Si attendono anche dagli esiti dell’autopsia risposte sulla morte sul lavoro dell’operaio 48enne. La pm monzese Emma Gambardella (nella foto) ha disposto gli accertamenti medico legali, mentre il tornio dove si è verificato l’infortunio resta sotto sequestro in vista di un’eventuale perizia tecnica. Intanto anche la politica prende la parola su questa ennesima tragedia. "Serve mantenere vivi i presidi territoriali deputati ad esercitare controllo e prevenzione e qui in Brianza negli ultimi anni abbiamo preso la strada opposta. Conosciamo i problemi ma va ripensata la logica e bisogna tornare a credere nel ruolo che il pubblico attraverso Ats può avere in questo tipo di attività", dice il segretario provinciale del Pd, Lorenzo Sala. "Occorre educare alla sicurezza, formare personale in grado di vigilare sul rispetto delle norme, mettere in atto tutte le possibili attività di prevenzione" sottolinea Valerio Imperatori, segretario Pd di Monza. "La sicurezza nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta, non un costo accessorio – dichiara la consigliera lombarda monzese di Fratelli d’Italia Alessia Villa – Per questo Governo e Regione Lombardia hanno avviato negli ultimi mesi misure concrete per rafforzare prevenzione e controlli". S.T.