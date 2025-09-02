Caso sospetto di Dengue in via Boito e dintorni, scatta il piano di straordinario di disinfestazione

Monza, 2 settembre 2025 - Nuovo caso sospetto di Dengue in città e scatta il piano di straordinario di disinfestazione, da oggi, martedì 2 settembre, fino a giovedì 4, nelle aree limitrofe a via Boito.

Le operazioni si svolgeranno nelle serate di oggi, domani e giovedì 4 settembre dalle ore 18 alle 24 e interessano tratti di via Boito; via Nicolo Paganini; via Ruggero Leoncavallo; via Giovanni Battista Viotti; via Richard Wilhelm Wagner; via Lorenzo Perosi; via Giacomo Carissimi; via Giovanni Battista Pergolesi; via Franz Von Liszt; via Chopin e via Jean Sibelius. Il tutto all’’interno del perimetro con raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita dal sospetto caso di Dengue.

L’intervento straordinario consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi sia in aree pubbliche che private, nonché nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da Ats, che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti.

Come da protocollo è scattata immediatamente la disinfestazione straordinaria

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.

Si ricorda che non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.