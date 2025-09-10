Liste d’attesa, senza fretta
Valentina Bertuccio D.
Liste d’attesa, senza fretta
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Delitto di GarlascoInsulti antisemitiScandalo urbanistica Carlo AcutisDelitto Sara CentellegheRitorno a scuola
Acquista il giornale
CronacaNuovi percorsi guidati nella basilica. Studenti alla scoperta del passato
10 set 2025
CRISTINA BERTOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Nuovi percorsi guidati nella basilica. Studenti alla scoperta del passato

Nuovi percorsi guidati nella basilica. Studenti alla scoperta del passato

Visite e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado fra Teodolinda, oreficeria, fumetti e animali fantastici

I pacchetti di visite guidate vanno dai bimbi della scuola dell’infanzia fino ai ragazzi delle superiori Per ciascuno ci sono anche laboratori Nel 2024 Museo e Tesoro del Duomo hanno accolto 55mila visitatori tra singoli e gruppi

I pacchetti di visite guidate vanno dai bimbi della scuola dell’infanzia fino ai ragazzi delle superiori Per ciascuno ci sono anche laboratori Nel 2024 Museo e Tesoro del Duomo hanno accolto 55mila visitatori tra singoli e gruppi

Il Museo e Tesoro del Duomo apre le porte alle scuole, dai piccoli dell’infanzia fino ai ragazzi delle superiori, con diversi pacchetti a scelta delle insegnanti, secondo l’età, da 90 a 120 minuti, da 130 a 160 euro per classe. I primi appuntamenti sono già fissati per fine mese, come spiega la direttrice Rita Capurro. Il pacchetto comprende visita e laboratori, in cui creare manufatti, per i più piccoli, o fare approfondimenti culturali per gli studenti dalle medie in su. Se ne occuparanno gli operatori professionisti di GuidArte e ArtU.

Per i più piccoli visite e laboratorio porteranno alla scoperta del Tesoro di Teodolinda, con la ricreazione delle corone oppure di una cartolina del museo. Per la scuola primaria le proposte partono dalla visita al museo, a caccia delle opere di oreficeria. Poi i bambini verranno attrezzati con strumenti per incisione e lamine metalliche, per creare il proprio gioiello, oppure stampe dell’evangelario con smalti e “pietre preziose“.

Un’altra proposta verterà sulla tessitura, analizzando tessuti e dipinti durante la visita e poi, con reti e tessuti di vario tipo, i bambini creeranno la loro tessitura artistica. L’alternativa sarà la ricerca di animali fantastici, dentro e fuori dal museo, e loro riproduzione con fogli, matite colorate e stampe, da ritagliare e incollare. L’obiettivo per tutti, come spiegano Elena Riboldi e Valentina Radaelli, presidenti di GuidArte e ArtU, sarà quello di avvicinare i ragazzi alle tecniche artistiche, plastiche, visive e di realizzazione delle tessiture. Si svilupperanno capacità di ascolto, di osservazione, di rielaborazione creativa, di riconoscimento delle qualità sensoriali dei manufatti e maturazione del gusto del bello. Da non trascurare, la capacità di lavorare in gruppo.

"Per la scuola media – sottolinea Elena Riboldi – andremo alla scoperta di Teodolinda come donna moderna, regina dei Longobardi che ha trasferito il potere dal primo marito Autari al secondo Agilufo. Esploreremo l’equità di genere, riportandola all’attualità". I manufatti consisteranno nella creazione di fumetti attraverso cui evidenziare parità di genere e contemporaneità. Per loro 6 diverse proposte, da “Teodolinda“ a “Passione oreficeria“, da “Focus sulle opere d’arte, per imparare la storia“ a “I colori e la luce“, fino a “Tradizioni, armi e usanze dei Longobardi“ e “Linguaggi contemporanei: cos’è il sacro?“. Le guide accompagneranno in un viaggio dall’arte sacra tradizionale a quella moderna.

Ben 4 proposte anche per i più grandi delle scuole superiori, che includeranno anche una visita speciale alla Biblioteca capitolare e alla torre del Duomo, osservando da vicino codici e pergamene: visite da non più di 15 persone per volta, dividendo le classi in due gruppi. A seguire, i lavori di analisi critica: “Dal papiro all’E-book: la biblioteca capitolare e l’avvento della tecnologia“; “La Monaca di Monza: educazione alla cittadinanza, la funzione del carcere e l’umanizzazione della pena“; “La torre longobarda: esempio di sostenibilità“ e “Linguaggi contemporanei e spiritualità“.

Biblioteca Capitolare e Torre del Duomo sono inserite anche nei percorsi di Ville Aperte e altre visite per adulti si possono organizzare chiamando il museo allo 039-326383. Il prossimo evento per la città sarà domenica 21: verrà reso noto l’esito del sondaggio sulla collocazione della mummia di Estorre Visconti, signore di Monza. Nel 2024, il Museo e Tesoro del Duomo ha accolto 55mila visitatori fra singoli, gruppi e scuole.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Musei