Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 12, 13 e 14 settembre

Una giornata tra i fiori o degustazioni di vino rosso tra le corti? Oppure pizzoccheri, polenta, gnocco fritto? Insomma, le opportunità per trascorrere un fine settimana diverso dal solito non mancano. Dal Milanese alla Valtellina fino alla provincia di Varese e quella Bresciana sono numerosi gli appuntamenti per soddifare i gusti di tutti. Non solo, molti di questi eventi prevedono un programma arricchito da giochi per bambini, laboratori e incontri. Ecco qualche spunto per le giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre.
Cosa FareSagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 12, 13 e 14 settembre