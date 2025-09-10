Liste d’attesa, senza fretta
Valentina Bertuccio D.
Liste d’attesa, senza fretta
Cosa Fare
Cosa FareSagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 12, 13 e 14 settembre
10 set 2025
Naviga nell'articolo:

1

Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 12, 13 e 14 settembre

2

Festa dei Fiori

3

Aspettando la Sagra della Patata di Oreno

4

Sagra dello Gnocco in occasione della Festa di San Gregorio

5

Festa dell'Uva

6

La Festa della Taragna

7

Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt

8

Festa delle Corti

9

Sforzato Wine Festival

10

Fiera Settembrina e Festa della Zucca

11

Sagra dei funghi

Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 12, 13 e 14 settembre

Fiori, vino e piatti tipici del territorio, ma anche giochi, laboratori e incontri. Ecco qualche spunto da Milano al Bresciano fino alla Valtellina

Settembre, tempo di sagre e feste in Lombardia

Una giornata tra i fiori o degustazioni di vino rosso tra le corti? Oppure pizzoccheri, polenta, gnocco fritto? Insomma, le opportunità per trascorrere un fine settimana diverso dal solito non mancano. Dal Milanese alla Valtellina fino alla provincia di Varese e quella Bresciana sono numerosi gli appuntamenti per soddifare i gusti di tutti. Non solo, molti di questi eventi prevedono un programma arricchito da giochi per bambini, laboratori e incontri. Ecco qualche spunto per le giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre. 

