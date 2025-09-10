Debora Massari assessora in Regione Lombardia? Chi è la figlia di Iginio: la pasticceria, la carriera, il tennis e la danza

Brescia, 10 settembre 2025 – Certezze non ce ne sono, ma le voci si susseguono: potrebbe esserci un rimpasto nella giunta regionale della Lombardia. Sembra infatti vicino il passaggio delle delege al Turismo, Marketing territoriale e Moda, considerate fondamentali a 150 giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, dall'attuale assessore Barbara Mazzali a Debora Massari, figlia del noto pasticcere Igino Massari.

Un avvicendamento tutto interno a Fratelli d'Italia. La manager bresciana, che col fratello minore guida l'azienda di famiglia, non ha la tessera del partito ma ha una conoscenza personale con le sorelle Meloni, Arianna in particolare.

“Ne abbiamo parlato ma ad oggi non ci sono aggiornamenti”, ha tagliato corto la diretta interessata, ma dopo settimane di riflessione i tempi sarebbero ormai maturi e lei stessa sarebbe pronta a lasciare le deleghe al Marketing che gestisce in azienda per evitare conflitti di interessi.

Chi è Debora Massari

Debora Massari, classe 1975, ha seguito le orme del padre Iginio nel mondo della pasticceria. Fondatrice del brand Iginio Massari, dei social e dell'e-commerce. Oltre al ruolo professionale, Debora è anche madre di due figli. Ama da sempre lo sport, in modo particolare il tennis e la danza (ha praticato quella classica per 16 anni).

Debora Massari durante alcuni allenamenti di danza e durante una partita a tennis (Foto profilo Instagram)

Gli studi

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, specializzandosi nei lievitati.

Debora Massari al lavoro (Frame video Instagram)

La carriera

Dal 2000 è entrata a far parte dell’azienda di famiglia, contribuendo significativamente all’innovazione del brand. Si è occupata dei social e dell’e-commerce. Nel 2019 è stata riconosciuta come Maestro Pasticcere ed è entrata a far parte dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Oggi è membro del consiglio d’amministrazione della Iginio Massari Srl e insegna alla 24Ore Business School. Nel luglio 2022, Forbes l'ha inserita nella classifica annuale delle 100 donne di maggior successo in Italia. Mentre, secondo The Fork è la donna pasticcere più influente d'Italia, con un'80% di preferenze.

Iginio Massari insieme a sua figlia Debora (Foto profilo Instagram)

In tv

Con suo padre Iginio, Debora ha preso parte a molteplici show televisivi. Da ‘MasterChef Italia’ a ‘The Sweetman Celebrities’ e ‘Gli Artisti del Panettone’, programmi andati in onda su Sky Uno. Nell’arco del 2021 è stata ospite del programma ‘Ogni Mattina’ (Tv8). È stata tra le pastry stars dell’evento internazionale di pasticceria WPS 2021.

Instagram

Debora Massari ha un profilo Instagram che conta 735mila follower, dove condivide spesso momenti della sua vita professionale e privata. Ci sono fotografi e video che la immortalano al lavoro insieme a suo padre – da quello in cui impasta fino alla presentazione dei panettoni –, ma anche quelli in cui la si vede godersi il tempo libero tra tennis, danza, passeggiate in montagna e al mare.