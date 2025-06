Chiude l’Hotel Milano Scala, 30 dipendenti restano a casa senza preavviso: “Intervengano le istituzioni”

Milano, 24 giugno 2025 – Chiude l'Hotel Milano Scala di via dell'Orso a Milano e 30 dipendenti restano a casa. È quanto ha fatto sapere la Fisascat-Cisl di Milano, secondo la quale i lavoratori “nei giorni scorsi non hanno potuto prendere servizio, a causa di una serrata unilaterale disposta senza alcun confronto preventivo con il sindacato”.

“L'albergo - ricorda il sindacato - era stato ceduto alcuni mesi fa da Capoberta ad una società immobiliare, ma è rimasto aperto fino alla scorsa settimana (accedendo al sito Internet, ancora online, oggi risulta infatti impossibile prenotare una camera)”. E prosegue: “La Fisascat Cisl milanese aveva scritto alla prefettura, al Comune di Milano e alla Regione Lombardia per chiedere di aprire un confronto, non ancora partito, per governare la situazione”.

“L'azienda - spiega Alessandro Ingrosso della Fisascat Cisl di Milano – intenderebbe ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale per la sospensione temporanea dei dipendenti, tutti regolarmente assunti con diverse mansioni, con successivo licenziamento al termine del periodo di copertura”. Ma “è una scelta che respingiamo – aggiunge – perché non coerente con una chiusura definitiva dell'attività e dunque inadeguata a garantire le tutele previste dalla normativa in casi come questo”.

“Come sindacato - incalza - chiediamo un intervento urgente delle autorità competenti per verificare la legittimità della condotta aziendale, la convocazione immediata di un tavolo istituzionale con tutte le parti coinvolte, l'adozione di misure idonee a tutelare l'occupazione e il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Non è accettabile - conclude Ingrosso - che in una città come Milano si possa chiudere una struttura alberghiera di rilievo, scaricando sul personale ogni costo e aggirando i percorsi di confronto previsti dalla legge.Sono allo studio delle iniziative di mobilitazione per sensibilizzare le istituzioni, i cittadini milanesi e i turisti che in numero sempre crescente vengono da tutto il mondo a visitare la città”.

L’Hotel Milano Scala

L’albergo, classificato come boutique hotel, era stato aperto nel 2010 in un palazzo dell’Ottocento. Una struttura di pregio, nel quartiere di Brera, che faceva della sostenibilità ambientale la sua bandiera. Tanto da manifestare sul sito Internet l’orgoglio di essere il “primo albergo in Italia ad ottenere la certificazione WELL Health Safety Rating e il primo al mondo a conseguire il protocollo 'Well Performance rating' ed evidenziare il 'costante impegno per il benessere dei nostri ospiti”.