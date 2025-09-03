Violenze

Violenze di genere
CronacaDramma nella notte sulla A1: una giovane di 25 anni è morta, due feriti gravi in ospedale
3 set 2025
MARIO BORRA
Cronaca
Dramma nella notte sulla A1: una giovane di 25 anni è morta, due feriti gravi in ospedale

L’incidente in un direzione sud, tra i comuni di Senna e Somaglia. Coinvolti due camion e l’utilitaria su cui viaggiava la vittima. Altre due persone sono ricoverate ma le loro condizioni non destano preoccupazione

Somaglia, 3 settembre 2025 – Gravissimo incidente questa notte lungo il tratto dell’autostrada A1 in direzione sud all'altezza del chilometro 43, tra i comuni di Senna e Somaglia.

La drammatica scena dell’incidente sulla A1
La drammatica scena dell’incidente sulla A1

Nello scontro una ragazza di 21 anni di nazionalità ecuadoregna è purtroppo deceduta in seguito all’impatto della vettura – una Fiat Panda – all'interno della quale si trovava dopo aver sbattuto violentemente contro un camion.

Nel drammatico incidente è rimasto coinvolto un altro mezzo pesante. Dopo lo schianto, la piccola utilitaria si è ribaltata a ruote all'aria sulla carreggiata. La ragazza è rimasta incastrata nell'abitacolo e inutili sono stati i soccorsi nel tentativo di salvarle la vita.

Estratto dalla carcassa dell'abitacolo distrutta, il conducente del camion trasportato in elisoccorso in ospedale. Un’altra persona è finita in pronto soccorso con l’elicottero. Entrambi versano in gravi condizioni.

Altri due automobilisti sono rimasti coinvolti ma le loro condizioni, per fortuna, sono meno gravi ma sono comunque stati trasportati all’ospedale di Cremona. In totale sono rimasti coinvolti in cinque, tre uomini di 50, 52 e 61 anni ed un ragazzo di 25 anni oltre alla giovanissima vittima.

Il tratto di A1 è rimasto chiuso completamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e successivamente sgombrare i mezzi dalla carreggiata. L'entrata in autostrada da Casalpusterlengo è stata chiusa in entrambe le direzioni.

