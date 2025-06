Sparatoria a Rozzano, uomo di 30 anni colpito al volto: è in fin di vita

Una nuova sparatoria, questa volta nel cuore della notte, sconvolge Rozzano, città salita più volte all’onore della cronaca nera dopo l’istituzione della zona rossa. Il “far west” è andato in scena verso l’1 di venerdì 13 giugno in viale Liguria: nello scontro a fuoco, su cui indagano i carabinieri, sono rimasti feriti un ragazzo di 20 e un uomo di 30: quest’ultimo sarebbe in condizioni gravissime, lotta tra la vita e la morte. è ricoverato all’Humanitas di Rozzano proprio come il 20enne che però non è in pericolo.

Le indagini

Da quanto appreso, la sparatoria è avvenuta all’interno di un parcheggio davanti alcuni casermoni di edilizia pubblica. Non si conoscono ancora l’esatta dinamica dell’agguato nè il motivo. Di certo, qualcuno ha puntato l’arma da fuoco contro i due: il 30enne è stato raggiunto da due proiettili, uno al volto e l’altro alla spalla. Il più giovane è stato colpito di striscio al viso. Indagano i carabinieri della compagnia di Corsico.

I precedenti

Una settimana fa, il 7 giugno, era stato fermato l'autore della sparatoria di viale Toscana. In manette un ventenne italiano rintracciato dai carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico e accusato di tentato omicidio. Il giovane, residente a Rozzano, verosimilmente per motivi di gelosia, aveva testo l'agguato a un 25enne, rivale in amore, ferendolo con un colpo di pistola ad una gamba per poi darsi alla fuga.

I rilievi dei carabinieri in viale Toscana: un 25enne gambizzato per gelosia

Qualche giorno prima, il 28 maggio, c’era stata una sparatoria nel quartiere Aler con un ferito mentre il 17 febbraio nel campo nomadi di via Chiesa Rossa, al confine con Milano, due persone erano state raggiunte da vari colpi di arma da fuoco: un agguato in piena regola, senza conseguenze mortali.