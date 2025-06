Sparatoria a Rozzano: gravissimo un giovane colpito da killer su un’automobile

Rozzano (Milano), 6 giugno 2025 - Una sparatoria con si è verificata attorno alle 19:20 di questa sera in viale Toscana al civico 3. La vittima sarebbe un giovane di 25 anni sul posto i Carabinieri della compagnia di Corsico e un'ambulanza della Croce Viola di Rozzano. Il giovane sarebbe in gravi di condizioni e in codice rosso e ancora non sarebbe stato trasportato in ospedale.

Mancano certezze sulle cause di quanto realmente accaduto.

La zona è nel cuore del quartiere di piazza Alboreto. Pare che chi ha sparato sia arrivato a bordo di un'auto, L'agguato è avvenuto davanti l’ingresso della sede Tim, in un parcheggino laterale,