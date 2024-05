Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in aula: interrogatorio a un anno dal terribile omicidio

06:34

La doppia vita di Impagnatiello

In aula, Impagnatiello dovrà poi spiegare gli ultimi giorni di Giulia Tramontano: il tradimento, le bugie, la dinamica di un omicidio che ha confessato, ma che non ha mai spiegato davvero. Il barman conduceva una doppia vita. Aveva, infatti, intrapreso una relazione con una sua collega dell’Armani caffè, che Giulia aveva scoperto. In aula, all’ultima udienza, è stato fatto ascoltare un audio di un minuto in cui Giulia parlando con una amica racconta l’incontro con "l’altra donna" dell’imputato e si diceva "scioccata" per le bugie. Una vita , quella di Alessandro Impagnatiello, interamente costruita sulle menzogne, fantasiosi castelli di bugie, imbrogli, fragili realtà parallele, raccontate a tutti: alla famiglia, a chi lo amava, al figlio di sei anni avuto da una prima compagna e di cui negava l’esistenza, agli amici e ai colleghi di lavoro.