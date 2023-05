Chi è Alessandro Impagnatiello, sospettato di aver ucciso Giulia Tramontano

Milano, 31 maggio 2023 – Chi è Alessandro Impagnatiello, sospettato dagli inquirenti di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano scomparsa da domenica 28 maggio a Senago.

Alessandro ha 30 anni e lavora come barman in un albergo di lusso di Milano. E’ comunque molto conosciuto nell’ambiente avendo avuto un passato in diversi locali di prestigio, come ad esempio il Four Seasons l’Armani Bamboo Bar e ha già un figlio piccolo nato da una precedente relazione; con la ex compagna sembra essere in ottimi rapporti.

La denuncia

Era stato proprio Impagnatiello a denunciare la scomparsa della fidanzata. Il barman aveva raccontato ai carabinieri di essere andato a lavorare domenica mattina, 28 maggio, lasciando l’appartamento al primo piano di una palazzina di via Novella a Senago, a nord di Milano, mentre Giulia ancora dormiva.

Il tradimento

Aveva litigato con il fidanzato dopo aver scoperto un tradimento. I tre avevano avuto un incontro burrascoso e Giulia aveva scoperto che anche l'amante aspettava un figlio da lui ma aveva deciso di interrompere la gravidanza.