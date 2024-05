Processo Alessandro Impagnatiello, nuova udienza: il Ris di Parma e i rilievi nella casa dove è stata uccisa Giulia Tramontano

Milano, 23 maggio 2024 – Si torna in aula, in Tribunale a Milano: questa mattina, nuova udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello, il 30enne accusato dell'omicidio volontario della compagna incinta al settimo mese Giulia Tramontano, avvenuto lo scorso 27 maggio nell'appartamento dove la coppia viveva a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. Il barman ha ucciso la convivente con 37 coltellate inferte con violenza, e dopo aver tentato di bruciarne i resti ha provato a inscenarne la scomparsa per allontanamento volontario.

Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano, la giovane è stata uccisa dal fidanzato al settimo mese di gravidanza

Oggi, in aula, ci sarà il Ris di Parma. Al centro del dibattimento ci saranno infatti i rilievi effettuati dal Reparto Investigazioni Scientifiche, che ha analizzato l’appartamento di circa 80 metri quadri di Senago in cui è avvenuto l'omicidio di Giulia. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno trovato numerose macchie di sangue, emerse al luminol tra il salotto e la cucina, e l'arma del delitto lavata e riposta nel ceppo di coltelli sopra il frigorifero. Ma non solo in casa, alcune tracce ematiche e segni evidenti di trascinamento del corpo senza vita della 29enne sono stati trovati, insieme alla cenere, sul pianerottolo e sulle scale del condominio che conducono al garage di via Novella. E su un carrellino.

La casa di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano

Gli accertamenti si sono concentrati per ore sull’appartamento di Senago: sul muro a destra rispetto alla porta d’ingresso è stata repertata una piccola macchia di sangue visibile. Le altre, evidentemente ripulite dal killer dopo il raid letale, sono state intercettate dal luminol in diversi punti del salotto. E ancora, anche se in misura minore, in cucina, in particolare lungo le fughe delle piastrelle. Poi, sulle scale condominiali, sul pianerottolo, vicino alla porta d'ingresso e su un carrellino verosimilmente utilizzato per spostare il cadavere nei sotterranei di via Novella, tra il garage e la cantina.

Sopralluogo a Senago, parti della casa senza e con il luminol

Portapacchi senza e con luminol

Alessandro Impagnatiello sarà interrogato in aula il prossimo 27 maggio, esattamente un anno dopo l'omicidio della compagna. La Corte di Assise ha poi già fissato un'udienza per il 10 giugno, quando saranno sentiti i testimoni della difesa.