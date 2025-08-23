Maltempo e danni. Sradicato un albero abbattuto un palo

Le forti piogge e le raffiche di vento dell’altro ieri non hanno risparmiato il territorio di Bresso, con la cadute di un albero e di un vecchio palo in disuso dell’elettrificazione della linea tranviaria dismessa. I due episodi si sono verificati lungo via Vittorio Veneto: nella zona nord di questa centrale arteria, sulla passeggiata pedonale, a pochi metri dall’incrocio con via Gobetti, una pianta del vicino settore dei giochi del Parco del Cimitero è crollata sullo spazio pedonalizzato a pochi centimetri dalle reti del cantiere della nuova tranvia "Milano-Seregno". Nessuna persona è stata coinvolta. Ieri mattina, i volontari della Protezione civile hanno tagliato il tronco e i rami dell’albero, riaprendo il passaggio ai cittadini. Nella zona sud, invece, a essere sradicato dal marciapiede è stato un palo di sostegno della rete elettrica (nella foto), che è caduto sul dismesso sedime tranviario ancora presente in questo tratto di via Vittorio Veneto; gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza quest’area. Come se non bastasse, le folate di vento hanno fatto volare via alcuni new jersey rossi della rotonda all’incrocio tra le vie Vittorio Veneto e don Minzoni; grazie all’intervento dei vigili, sono stati rimessi al loro posto. G.N.