Norman Foster, chi è il Lord ed archistar 90enne che progetterà il nuovo San Siro

Non è nuovo al mondo degli stadi di calcio l’eclettico Lord Norman Foster, 90enne archistar britannica, tanto celebre da essere insignito del prestigioso titolo nobiliare dalla Regina Elisabetta. Insieme allo studio Manica firmerà (se entro luglio verranno firmati gli accordi) il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, accanto allo storico stadio Meazza. Ma a Londra si è già occupato del ‘nuovo’ Wembley stadium, icona di eventi a livello mondiale, per lo sport così come per la musica. E in Qatar per i mondiali di calcio ha realizzato il Lusail Stadium.

Chi è Norman Foster

Norman Foster è un architetto britannico di fama internazionale, noto per la sua capacità di combinare innovazione tecnologica e sostenibilità. Nato il 1° giugno 1935 a Manchester, da famiglia popolare, ha fondato negli anni lo studio di architettura Foster and Partners, che ha firmato edifici iconici in tutto il mondo, con un approccio che integra contesto urbano, storico e ambiente.

Come e quando è diventato Lord

L'archiettto inglese Norman Foster

Norman Foster è stato insignito di numerose onorificenze che testimoniano il suo prestigio professionale. In particolare in Gran Bretagna nel 1990 è stato nominato Sir dalla regina Elisabetta II per i suoi eccezionali contributi all’architettura britannica e internazionale. Successivamente, nel 1997, è stato elevato alla carica di Compagno d’Onore (Companion of Honour), un’onorificenza riservata a un numero ristretto di cittadini che si siano distinti in modo straordinario nei campi della cultura, delle scienze, dell’arte o del servizio pubblico. Infine, nel 1999, la regina Elisabetta II gli ha conferito il titolo di pari a vita, nominandolo Lord Foster of Thames Bank, rendendolo membro della Camera dei Lord del Parlamento britannico.

Foster and Partners, le architetture più celebri

Oltre alla sede principale a Londra, Foster and Partners ha uffici in New York, Hong Kong, Dubai, e Shanghai.

Norman Foster è noto per aver progettato, nella sua lunga carriera, numerosi edifici di rilevanza mondiale. Tra questi i più celebri e adibiti a funzione pubblica ci sono: Il Reichstag di Berlino, un progetto di ristrutturazione che ha portato alla creazione di una cupola trasparente. L'Aeroporto di Hong Kong, una delle opere più innovative nel settore dei trasporti, noto per la sua efficienza e per il design futuristico. La London City Hall, nuova sede (dal 2002) del Municipio sul Tamigi, vicino al Tower Bridge. A Londra ha progettato la Valiant Tower (conosciuta anche come Hampton Tower), grattacielo ad uso residenziale di 68 piani. Per quanto riguarda i musei ha creato un ponte tra passato e futuro realizzando il Norton Museum of Art a West Palm Beach, l’Imperial War Museum a Londra, il Sainsbury’s Centre for Visual Arts a Norfolk, la Narbo Via a Narbonn.

Foster e gli stadi del calcio

Lo studio di Norman Foster vanta gia una notevole esperienza anche nell'architettura sportiva. Ha firmato il nuovo stadio di Wembley, a Londra inaugurato nel 2007, e il Lusail Stadium in Qatar, teatro della finale tra Argentina e Francia ai Mondiali, nel 2022.

Le opere di Foster a Milano

A Milano, lo studio di Norman Foster nel 2004 ha presentato il masterplan per la riqualificazione del quartiere Santa Giulia. Nel 2015 ha curato il padiglione degli Emirati Arabi Uniti all'Expo Milano. Ha realizzato due Apple Store, tra cui quello di Piazza Liberty.

La firma di Foster in Italia

Il progetto della nuova stazione dell’alta velocità nell’area ex Macelli a Firenze, firmato dall’architetto Norman Foster nel 2002

A Torino l’archistar ha unito le Facoltà di Legge e di Scienze politiche dell'università in un singolo campus, unendo tradizione e innovazione- A Firenze nella stazione ha realizzato la ristrutturazione degli spazi di connessione della nuova rete per l'alta velocità Firenze Bologna. Per la Biennale di Architettura di Venezia del 2018 ha realizzato una delle cappelle temporanee del Padiglione della Santa Sede dislocata sull'Isola si San Giorgio Maggiore.