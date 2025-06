Biglietti da 2.026 a 260 euro per il maxi-evento

Quanto costano i biglietti per assistere alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2006 in programma il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro? I prezzi non sono proprio popolari. Nel sito ufficiale per acquistare i ticket per l’evento a Cinque Stelle nella Scala del calcio si legge che per i posti nel primo anello bisogna sborsare 2.026 euro (Categoria A). Per il secondo anello, invece, si scende a 1.400 euro (Categoria B), mentre per il terzo anello ce la si può cavare con 700 euro (Categoria C) o 260 euro (Categoria D, al momento non disponibile). Non c’è troppo da stupirsi, ormai i ticket per i grandi eventi sono sempre più salati e una cerimonia come quella dei Giochi è considerata un appuntamento unico nel suo genere. Dunque niente sconti. Chi vorrà partecipare dovrà mettere mano alla carta di credito.

Per i grandi concerti va anche peggio, perché – soprattutto negli Stati Uniti – ormai il metodo più utilizzato è quello del dynamic pricing: più persone aspirano ad assistere a una show, più costano i biglietti. Quantomeno per le Olimpiadi 2026 i prezzi sono fissati una volta per tutte e non possono salire ulteriormente. I milanesi, comunque, si possono consolare, almeno parzialmente, perché per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona i prezzi sono ancora più cari: 950, 1.800 e 2.900 euro.

Per restare nel capoluogo lombardo, i ticket per la partita all’Arena Santa Giulia che assegnerà la medaglia d’oro di hockey su ghiaccio maschile costeranno 450, 900 e 1.400 euro. Insomma, anche in questo caso, non proprio prezzi popolari. Più abbordabili le gare di sci alpino a Bormio, in Valtellina: da 100 a 220 euro.

La Fondazione olimpica Milano-Cortina, però, precisava fin dall’inizio della divulgazione dele tariffe che "i prezzi partiranno dai 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 euro e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro", si leggeva in un comunicato. L’obiettivo è vendere 1,6 milioni di biglietti di cui 1,1 milioni ai semplici appassionati e 500 mila euro ai cosiddetti stakeholders (aziende, sponsor...).

