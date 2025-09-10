Cassano d’Adda, frana un tratto di via Pila per le forti piogge della notte: “Abbiamo sentito un botto e ci siamo svegliati”

Cassano d’Adda (Milano), 10 settembre 2025 – La pioggia torrenziale alle cinque del mattino che ha colpito anche la zona della Martesana, ha provocato una frana lungo un tratto di scarpata fluviale affacciata su via Pila, a pochi metri dal Linificio di Cassano d'Adda. A provocare lo smottamento – qui come in diverse aree della Lombardia, da Bergamo a Varese – è stata la forte pioggia. Il terreno è franato per una lunghezza di una ventina di metri dalla sommità della parete, su cui si affaccia il giardino esterno di un complesso di appartamenti, ed è rovinata abbattendo il muro di contenimento, sulla via di collegamento fra il piazzale del Linificio e l'ingresso del Parco del Dopolavoro.
L’ordinanza del sindaco
L'intero tratto di strada è stato chiuso con ordinanza all'alba firmata dal sindaco Fabio Colombo. Sul posto sempre all'alba sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre che della Protezione civile e tecnici, per verificare la situazione e accertare l'assenza di rischi per le case che si trovano alla sommità della frana.
L’allarme a notte fonda
Da questo punto di vista, nessun problema: gli otto appartamenti si trovano in una posizione arretrata e sono protetti da solette rinforzate predisposte, proprio in ragione della particolare natura dei luoghi, al momento della costruzione. A dare l'allarme, intorno alle 5 e mezza del mattino, sono stati proprio i residenti: "Abbiamo sentito un grande frastuono – racconta uno di loro – confuso con il rumore della pioggia. Il danno avrebbe potuto essere probabilmente peggiore. Fortunatamente i filari di alberi che ancora rimanevano sulla scarpata hanno arginato il crollo".
"Abbiamo fatto da subito ciò che era necessario fare – così il sindaco Fabio Colombo, che stamattina ha compiuto lunghi sopralluoghi nell'intera area del crollo –: l'ordinanza rimane in vigore seno alla rimozione della terra e al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza ".