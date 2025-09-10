Maltempo nel Varesotto: alberi caduti e strade allagate. A Cuveglio incidente a causa della pioggia

Varese, 10 settembre 2025 – Forti piogge si sono abbattute nella notte sulla provincia di Varese. Sono oltre 30 gli interventi di soccorso tecnico urgente che hanno impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sul territorio.

Le zone maggiormente colpite sono quelle di Sesto Calende e Vergiate, nel Basso Verbano. Chiusa in via precauzionale una strada allagata a Mercallo. Gli interventi resi necessari dal maltempo hanno riguardato soprattutto alberi caduti, o pericolanti, e allagamenti. A Cuveglio nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori del 118 a raggiungere l'automobilista ferito - per fortuna in modo non grave - rimasto bloccato nell'abitacolo.