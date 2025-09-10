Milano, accoltellato nella notte vicino alla stazione Centrale: gravissimo 31enne

Milano, 10 settembre 2025 – Ennesimo episodio di violenza nella notte milanese: un uomo di 31 anni è stato accoltellato ec è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

È accaduto poco prima dell'1.30 in via Vitruvio all'angolo con piazza Duca d'Aosta, vicino alla stazione Centrale. Immediato l'intervento del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 31enne, straniero, è stato colpito con più fendenti inferti con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello, al torace e alla schiena.

E’ stato ricoverato a Niguarda in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.