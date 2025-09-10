Maltempo Lecco e Como: treni fermi, strade interrotte, evacuazioni e danni

Bulciago, 10 settembre 2025 – La provincia di Lecco è stata colpita dal maltempo che in poche ore si è abbattuto sul territorio la scorsa notte, soprattutto a partire dalle 4.30. Ancora questa mattina, i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi causati dalle forti piogge e dal vento, per mettere in sicurezza diverse situazioni.

Bulciago, il treno bloccato e la voragine

Alla stazione ferroviaria di Bulciago un treno è stato fermato a pochi metri da una voragine, in un punto in cui la massicciata era stata erosa dall'acqua.

È stata quindi sospesa la circolazione ferroviaria. In generale, la forte perturbazione temporalesca ha interessato buona parte della Lombardia: i principali disagi e richieste di soccorso, in particolare nelle province di Como e Lecco.

Nel comasco

Nel comasco le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per una cinquantina di interventi e richieste di soccorso: in particolare per l'evacuazione di alcune abitazioni nei Comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di diversi torrenti montani.

Maltempo, persone evacuate a Blevio e Torno

In tutto 19 persone evacuate a Blevio e 7 a Torno a titolo precauzionale, mentre la strada provinciale Lariana è stata interdetta al transito nel tratto di Blevio, per allagamenti e smottamenti. Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei veicoli.