Valentina Bertuccio D.
Lecco
CronacaMaltempo Lecco e Como: treni fermi, strade interrotte, evacuazioni e danni
10 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
  4. Maltempo Lecco e Como: treni fermi, strade interrotte, evacuazioni e danni

Maltempo Lecco e Como: treni fermi, strade interrotte, evacuazioni e danni

A Bulciago una voragine si apre sulla ferrovia bloccando la circolazione sulla linea. Oltre 25 persone evacuate tra Torno e Blevio. Una cinquantina di interventi solo nel Comasco

Un'auto bloccata in mezzo a un fiume d'acqua

Un'auto bloccata in mezzo a un fiume d'acqua

Bulciago, 10 settembre 2025 – La provincia di Lecco è stata colpita dal maltempo che in poche ore si è abbattuto sul territorio la scorsa notte, soprattutto a partire dalle 4.30. Ancora questa mattina, i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi causati dalle forti piogge e dal vento, per mettere in sicurezza diverse situazioni.

Bulciago, il treno bloccato e la voragine
Alla stazione ferroviaria di Bulciago un treno è stato fermato a pochi metri da una voragine, in un punto in cui la massicciata era stata erosa dall'acqua.

È  stata quindi sospesa la circolazione ferroviaria. In generale, la forte perturbazione temporalesca ha interessato buona parte della Lombardia: i principali disagi e richieste di soccorso, in particolare nelle province di Como e Lecco.

Nel comasco

Nel comasco le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per una cinquantina di interventi e richieste di soccorso: in particolare per l'evacuazione di alcune abitazioni nei Comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di diversi torrenti montani.

Maltempo, persone evacuate a Blevio e Torno
Temporali e rischio idrogeologico: doppia allerta meteo su Milano

Temporali e rischio idrogeologico: doppia allerta meteo su Milano

In tutto 19 persone evacuate a Blevio e 7 a Torno a titolo precauzionale, mentre la strada provinciale Lariana è stata interdetta al transito nel tratto di Blevio, per allagamenti e smottamenti. Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei veicoli.

