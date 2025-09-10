Liste d’attesa, senza fretta
CronacaCologno Monzese, in manette spacciatore ventenne: per difendersi aveva nello zaino un machete di 51 centimetri
10 set 2025
REDAZIONE MILANO
Cologno Monzese, in manette spacciatore ventenne: per difendersi aveva nello zaino un machete di 51 centimetri

Peruviano clandestino fermato dalla Volante per un controllo in via Ovidio. Dallo zaino spuntano dosi pronte di marijuana. Nella camera presa in affitto il deposito di hashish, cocaina e bilancini

Cologno Monzese (Milano), 10 settembre 2025 – Un 22enne peruviano, irregolare e con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato perché trovato in possesso di un machete con una lama di 51 centimetri. Intorno alle 18 di lunedì 9 settembre in via Ovidio a Cologno Monzese, i poliziotti hanno notato il 22enne che occultava all’interno della sua borsa a tracolla un involucro e lo hanno fermato per un controllo. 

La perquisizione 

Nel corso della perquisizione il pusher è stato trovato con 33 grammi di marijuana e un mazzo di chiavi di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il 22enne ha riferito che viveva in strada, all’interno di un’auto parcheggiata lì vicino, all’interno della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione oltre ad un machete di 51 centimetri. 

Il machete sequestrato era dotato di una lama di 51 centimetri
Il machete sequestrato era dotato di una lama di 51 centimetri

Il deposito della droga 

A seguito di accertamenti gli agenti sono risaliti a un appartamento a Cologno Monzese dove il pusher ha confermato poi di essere domiciliato e dove, all’interno della sua camera, sono stati rivenuti 181 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, circa 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti.

