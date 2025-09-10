Cade e si rompe il femore mentre va a funghi: 33enne di Cernusco salvato in Lunigiana

Cernusco sul Naviglio (Milano), 10 settembre 2025 - E’ stato salvato poco dopo le due di oggi un cercatore di funghi di 33 anni di Cernusco sul Naviglio (Milano), rimasto ferito in una zona impervia sopra Pontremoli, in Lunigiana. Caduto nel tardo pomeriggio di ieri in località Codola di Sotto, ha riportato una grave frattura al femore.

Le operazioni di recupero, particolarmente complesse a causa della natura impervia del terreno, sono durate diverse ore e si sono svolte in condizioni critiche. A intervenire, oltre alle squadre di soccorso, un elicottero della Marina Militare, che ha trasportato il ferito prima alla base di Luni e successivamente all'ospedale Apuane di Massa, dove è attualmente ricoverato.

Il 33enne di Cernusco era uscito da solo nella giornata di ieri per un'escursione alla ricerca di funghi, ma non ha fatto più ritorno, facendo scattare l'allarme. Decisivo l'intervento dei soccorritori, che hanno operato fino a notte fonda per trarlo in salvo.