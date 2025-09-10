Il Diavolo veste Prada 2, a Milano le riprese del sequel e i casting per 2mila comparse: quando, dove e i requisiti

Milano, 10 settembre 2025 – Milano entra nel film ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Del resto, poteva la capitale italiana della moda non far parte del sequel della pellicola diventata ormai cult? Stando a quanto riporta Milano Finanza, il capoluogo lombardo ospiterà infatti alcune scene del nuovo film. Non solo, la produzione cerca comparse e, per questo, saranno aperti dei casting. Ecco tutte le informazioni.

Dal 6 al 18 ottobre, a Milano saranno girate alcune scene del film ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Tra i vari ciak, dovrebbe esserci una maxi ripresa nel quartiere di Brera che coinvolgerà numerose comparse che la produzione comincerà a cercare con una serie di casting che inizieranno nei prossimi giorni. Curioso, e voluto, il fatto che le riprese coincideranno con la Milano Fashion Week, che trasformerà la città in un set a cielo aperto perfetto per fare da sfondo al film-

La produzione del sequel con Anne Hathaway e Meryl Streep è alla ricerca di circa 2000 comparse per le riprese nella città di Milano. Non si tratterà di figuranti qualunque: servirà lavorare già nel mondo della moda, del design, della comunicazione o degli eventi e avere più di 30 anni.

Il primo casting è fissato per il 16 settembre presso lo showroom di Riccardo Grassi in via Piranesi 4, a Porta Vittoria. Ai candidati verranno fornite linee guida da rispettare sul look, chi non dovesse centrare lo stile richiesto potrà affidarsi al reparto costumi del film.

Nel secondo capitolo del film a tornare sul set sarà gran parte del cast originale: Meryl Streep sarà di nuovo l’inarrivabile Miranda Priestly, Anne Hathaway interpreterà Andy Sachs, Emily Blunt la sua assistente e Stanley Tucci il fidato Nigel. Tra le new entry spiccano Kenneth Branagh, nei panni del marito di Miranda, e nomi come Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux e Pauline Chalamet.

Se il primo film raccontava l’ascesa di Andy nel mondo della moda, ‘Il Diavolo veste Prada 2’ affronta sfide più contemporanee: Miranda dovrà fare i conti con il declino dell’editoria cartacea e con un nuovo rapporto di potere ribaltato. Emily, infatti, è diventata un’influente dirigente di un gruppo del lusso da cui la direttrice di Runway ha disperato bisogno di fondi pubblicitari.