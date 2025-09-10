Nubifragio a Bergamo e provincia, strade e sottopassi allagati: traffico in tilt

Bergamo, 10 settembre 2025 – Maltempo in tutta la Lombardia, provincia di Bergamo compresa.

Auto bloccata in un sottopasso a Stezzano, nella Bergamasca (Frame video LocalTeam)

Martedì sera 9 settembre era scattata l’allerta meteo gialla per i temporali e per il rischio idrogeologico. A determinare la misura era stato il Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia, e il Comune di Bergamo si era subito preparato per far fronte alla situazione: “Protezione civile e polizia locale monitoreranno con continuità il territorio cittadino”.

Nella Bassa intorno alle 9 di questa mattina è stata chiusa per allagamenti la provinciale tra Castel Rozzone e Brignano.

Sottopassi allagati a Bergamo, a Dalmine sulla statale 470, a Ciserano e a Verdello. Anche a Stezzano, dove un’auto è rimasta bloccata a causa dell’acqua troppo alta. A Brignano Gera d’Adda box allagati in via Galliari.

Disagi non solo per gli automobilisti, ma anche per chi viaggia in treno con ritardi sulla tratta Bergamo-Milano; alla stazione di Verdello segnalati in mattinata i sottopassaggi allagati.