Ferdico a Materazzi: “Zanetti mi ha detto che la polizia sta monitorando la curva dell’Inter”

Milano, 1 ottobre 2024 – In una telefonata intercettata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo “avrebbe saputo da Zanetti” ex capitano dell'Inter e vicepresidente - "che …”ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto...al povero Vittorio”.

Marco Ferdico, capo ultrà e Javier Zanetti, vice-presidente del'Inter

Il riferimento è all'omicidio dello storico leader ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso nell'autunno 2022. Lo si legge negli atti dell'inchiesta di Milano. La circostanza, si legge ancora negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l'indagine potrà essere disvelata”.

Antonio Bellocco (con gli occhiali), Andrea Beretta e a destra Marco Ferdico

I biglietti della finale

Sempre nell’ambito della stessa inchiesta sono di rilievo le dichiarazioni di un altro dirigente dell’Inter, Claudio Sala, il responsabile sicurezza della prima squadra sentito come teste lo scorso febbraio.

"Anche io mi sono meravigliato della concessione di tale numero di biglietti, perché era stato concordato, inizialmente, un numero di 1.200”. Il riferimento è alla vicenda dei 1500 biglietti finale di Champions del 2023 a Istanbul che il direttivo della curva nord, Ferdico-Bellocco-Beretta avrebbe preteso e ottenuto dalla società.

"Gli ultras - ha chiarito Sala - hanno avanzato, per tale partita, una richiesta di un numero importante, che non ricordo, di biglietti. Gli amministratori della società - ha proseguito - inizialmente, in virtù delle concessioni per la finale di Coppa Italia dell'anno precedente, avevamo stabilito un numero di 800 biglietti, che, io, Silva ed il dott. Cameruccio avevamo ritenuto, sin da subito, essere un numero esiguo visto la portata dell'evento”.

Vincono gli ultrà

Successivamente, si legge ancora nel verbale, “ritenendo tale numero basso per una finale di Champions League, il dott. Cameruccio ha inoltrato una richiesta aggiuntiva, agli amministratori delegati, per l'ottenimento di un numero maggiore di biglietti”.

A questo punto, ha aggiunto, “gli amministratori hanno deciso di rilasciare 1200 biglietti per gli ultras. Poi, il dott Cameruccio, dopo qualche giorno, ha ricevuto la notizia, con stupore, dagli amministratori della società, che il numero dei biglietti a favore del direttivo ultras sarebbe stato pari a 1500”. E ancora: “Anche io mi sono meravigliato della concessione di tale numero di biglietti”.