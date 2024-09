Omicidio a Cernusco sul Naviglio: il capo ultrà Inter Andrea Beretta ha ucciso Antonio Bellocco, rampollo di ‘ndrangheta

Il faccia a faccia armato è andato in scena dieci minuti prima delle 11 davanti alla scuola di pugilato in via Besozzi a Cernusco sul Naviglio. A terra è rimasto Antonio Bellocco, trentaseienne legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta: a ucciderlo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il capo ultrà della Curva dell’Inter Andrea Beretta; anche quest'ultimo sarebbe rimasto ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso dal rivale per ucciderlo.

Nella foto a sinistra: Antonio Bellocco, legato all'omonima famiglia di 'ndrangheta, e il capo ultrà della Curva dell'Inter Andrea Beretta col pugno chiuso: Nella foto a destra, il luogo del delitto

Le indagini

In via Besozzi sono subito arrivati i carabinieri, che hanno cinturato la zona per avviare le indagini sull’omicidio. Stando alle prime informazioni, i due, che erano molto amici, sarebbero andati insieme in palestra, ma poi avrebbero litigato. A quel punto, Bellocco avrebbe sparato a Beretta, che avrebbe reagito accoltellando il trentaseienne di origine calabrese.

Il luogo della sparatoria nei pressi della scuola di pugilato Testudo, a Cernusco sul Naviglio (Andrea Canali)

La famiglia Bellocco

La ‘ndrangheta domina il traffico di cocaina a Milano e la famiglia Bellocco è profondamente radicata nel tessuto criminale del capoluogo, tanto da definire sé stessi “i padroni della città”. La cosca era stata decimata a dicembre 2022 da un’operazione della Direzione distrettuale antimafia dopo anni di contrasti con altre cosche in quella che i giudici avevano definito come “una delle articolazioni di ‘ndrangheta più note della storia criminale degli ultimi 50 anni operante nel mandamento tirrenico”.

Beretta, l’ultrà bandito da Milano