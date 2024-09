Chi è Renato Bosetti, il nuovo capo della Curva Nord dell’Inter

Qualcuno ha parlato di un ritorno al passato e in parte è così, anche se Renato Bosetti ha fatto parte del direttivo della Curva Nord dell’Inter anche negli ultimi agitatissimi anni, quando a guidare gli ultras nerazzurri sono stati Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta: il primo ucciso sotto casa a ottobre del 2022 da killer ancora sconosciuti, il secondo in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco a Cernusco. “Sono un uomo di curva nord”, disse con la sua inconfondibile voce roca il 54enne durante una vecchia diretta Youtube per spiegare la nuova organizzazione degli ultras nerazzurri dopo la morte di “Zio” Vittorio e i “fatti” di Inter-Sampdoria, come a sottolineare i suoi trascorsi e la sua lunga militanza sui gradoni verdi del secondo anello.

Il cambio della guardia

Una lunga e riconosciuta “carriera” che gli è valsa la nomina a nuovo “reggente” del tifo organizzato interista ufficializzata giovedì sera alla riunione al Baretto di San Siro degli ultras nerazzurri dopo la morte di Bellocco e l’arresto di Beretta. “Renatone” prende di fatto il posto di Marco Ferdico, da un paio di anni portavoce della Curva Nord, personaggio molto amico di Bellocco, come testimoniano le tante stories pubblicate in questi giorni su Instagram, ma considerato anche fidatissimo del Berro, che non poteva mettere piede nè allo stadio nè a Milano. Ferdico, si è saputo, resta nel direttivo della curva ma non sarà più lui la voce della stessa, tanto allo stadio quanto in rete

La “missione”

Ruolo che toccherà appunto a Renato Bosetti, 54 anni compiuti, residenza ufficiale nel Lodigiano ma volto notissimo a Milano, e simpatie di estrema destra, tanto da candidarsi alle Regionali del 2018 col movimento Casa Pound. La politica, tuttavia, in questo momento sembra l’ultima preoccupazione per Renatone che deve tenere unito un movimento che potrebbe perdere numeri e compattezza, alla luce dei fatti dei recenti fatti di cronaca e delle inchieste della Procura di Milano, precedenti anche il delitto di Cernusco: del resto qualche tifoso potrebbe perdere la voglia di frequentare un settore sotto la lente degli investigatori o i più “puri” prendere le distanze da un’organizzazione accusata di pensare più al business (anche extra-stadio) che al tifo.

Il messaggio

"L'importante ora è solo sostenere la nostra maglia", il messaggio di continuità, per certi versi scontato, mandato da Bosetti alla vigilia delle trasferte di Monza e Manchester e del derby del 22 settembre con il Milan con le attesissime coreografie.

I trascorsi

Di lunga militanza scrivevamo in precedenza: Renato Bosetti è il fondatore degli Old Fans, gruppo di “anziani” saliti recentemente dal primo anello alla seconda trasensenna del secondo verde. Old Fans è anche il negozio di materiale ultrà gestito in via Gianella, zona Baggio. Prima ancora, Renatone è stato per tantissimi anni uno dei responsabili degli Ultras 1975, uno dei cinque gruppi storici “assorbiti” dall’unica sigla “Curva Nord Milano 1969”, imposta sotto la gestione Beretta-Ferdico. Un’operazione probabilmente più estetica o “strategica” che reale, perché i singoli gruppi esistono ancora, vendono il loro materiale ed sventolano le bandiere con i propri simboli. Durante lo scorso campionato era stato deciso un ulteriore giro di vite con la totale sparizione dei vessilli dei gruppi ai margini dell’enorme striscione “Curva Nord Milano 1969” e il ripiegamento di bandiere e stendardi. Che, in queste prime giornate di campionato, sono invece tornati. Dalle prossime partite dovrebbe restare la sigla unica ma ridotta alle sole due parole “Curva Nord”.

I precedenti

Quanto al curriculum “extra-stadio”, Bosetti “vanta” vari Daspo e qualche precedente di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, reati contro la persona e armi. La sua voce è finita anche in alcune intercettazioni mentre parlava con Andrea Beretta dei business della curva. “Nessuna lavora per il popolo”, rispondeva Renatone al Berro che sottolineava come il ruolo di capo curva dovesse avere un ritorno economico e che della “mentalità ultras” a lui importasse ben poco. “Questo è lavoro”, diceva Beretta. “Siamo in due a pensarla così”, annuiva Bosetti.