Tra Fedez e Ferragni lite alla festa di compleanno del piccola Vittoria. Ecco cosa sarebbe successo

Milano, 24 marzo 2024 – Nuova puntata della telenovela Ferragnez.

Secondo alcuni quotidiani Fedez e Ferragni avrebbe litigato al termina della festa di compleanno della piccola Vittoria in un locale di Citilife. Non è dato saper il motivo, forse una delle discussioni per futili motivi tipiche in alcuni divorzi.

Secondo alcuni testimoni alla fine sarebbe intervenuta anche la mamma del rapper con un “Federico, adesso basta” per riportare alla calma il figlio.

Quello che è certo che Fedez e Chiara ieri hanno voluto festeggiare i tre anni della loro secondo genita Vittoria. Una festa come altre anche se decisamente più lussuosa. E seguendo la nuova linea social la piccola non è stata mai ripresa a viso scoperto nei post pubblicati da mamma Chiara e papà Federico.

La crisi

La crisi tra la ex super coppia social ormai è nota da qualche settimana. Federico ha lasciato la casa spaziale per tornare nella sua vecchia e più “modesta” abitazione. In diverse interviste Chiara ha parlato del momento difficile così come Fedez ha pubblicamente ammesso che ora è fondamentale assicurare la tranquillità ai piccoli Leone e Vittoria. Insomma tra i due le cose non andranno benissimo, come spesso capita anche alle coppie meno social, ma Chiara e Federico sembrano aver scelto la linea più soft nel divorzio nel nome del comune amore per i due loro bellissimi figli. Anche la scelta di non più pubblicare i loro visini sembra andare in questa direzione.

I guai giudiziari

Non solo famiglia ma anche guai o problemi per Ferragni e Fedez. Chiara è indagata dalla Procura di Milano per il Pandorogate mentre Federico nel caso professionale del podcast Muschio Selvaggio con il suo ormai, ex socio Sal. E poi le critiche e gli attacchi indegni e vergognosi attacchi social o pezzi giornalisti tra l’ironico e il serio come la copertina di un settimana con Chiara "travestita” da Joker