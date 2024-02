Chiara Ferragni e la crisi con Fedez: “Niente è finto. Exit strategy? Offensivo”

Milano, 29 febbraio 2028 – “Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi”. Sono queste le parole di Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le domandava delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez. Il video è andato in onda durante la trasmissione odierna.

Raggiunta in un secondo momento, l’imprenditrice digitale si è soffermata a parlare con l’inviato del programma e rispetto a quanto dichiarato in un primo momento, ha voluto aggiungere: “No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo”.

Dessì ha così approfittato: “Hanno fatto una ricostruzione…”. Ma Chiara non ci sta: “Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino, ma fatemelo recapitare”.

Poi, un botta e risposta. “Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene", ha detto il giornalista. E l’influencer: “Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno”. E di nuovo l’inviato: “Le porto il corno e poi la lascio stare”. “Mi porti solo il corno, senza domande? Va bene, Affare fatto”, ha concluso Ferragni.

Chiara Ferragni e l'inviato di Pomeriggio Cinque (Frame video della trasmissione condotta da Myrta Merlino)

L’ipotesi dell’exit strategy

Secondo un articolo pubblicato dal settimanale Oggi, Ferragni, assicura una fonte vicina alla coppia, avrebbe pensato a una exit strategy per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari. Le ipotesi sul tavolo erano due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. L’imprenditrice digitale avrebbe scelto la seconda. Ma perché la sua immagine non subisse altri scossoni, la “responsabilità” sarebbe dovuta ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe, è l’accusa, fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio con Marco Travaglio. 48 ore dopo Fedez sarebbe stato fuori dall'attico di City Life, non per sua scelta, prosegue il magazine di Brindani, ma perché allontanato dalla moglie. D'altronde, quella è casa sua. Anzi, di una delle sue società.