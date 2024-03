Tapiro d’oro a Chiara Ferragni per la crisi con Fedez. “Non è una strategia, vorrei che lo fosse”

Milano – Con trucco e capelli perfetti e il sorriso tirato degli ultimi mesi, Chiara Ferragni questa sera ha ricevuto il suo quarto Tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Che, per agganciare l’influencer, sospettando un “accordo sotto banco” con Myrta Merlino (la cui trasmissione è l’unica che è riuscita finora a intervistare i due ormai ex coniugi) ha seguito proprio la troupe di Pomeriggio 5.

Quando Valerio Staffelli le ha ricordato che il tapiro precedente le era stato consegnato in occasione dello scoppio dello scandalo del pandoro, di fronte alla domanda se si trattasse di uno schema, Ferragni ha replicato: “Non è uno schema, non è così”. Lei nega, ha chiesto allora Staffelli. “Non nego, ci sono chiarimenti da fare nelle sedi opportune”.

Subito dopo l’inviato di Striscia ha spostato l’attenzione sulla crisi con Fedez: “Non abbandoni il tapiro, come ha fatto con Fedez”. “Federico? Non l’ho abbandonato. questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”. Staffelli allora ha provato ad approfondire i motivi della separazione: “Rosa Chemical? Travaglio?”, Chiara Ferragni ha tagliato corto: “Sono tante cose”.

Infine una domanda: è contenta? “No, non è un periodo molto positivo, non siamo contenti, è un momento doloroso”.