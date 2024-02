Fedez e Chiara Ferragni ritratti come i duchi di Urbino, ma di spalle: il nuovo murale di Tvboy

Milano, 23 febbraio 2024 – Tra il 1465 e il 1472, Piero della Francesca era impegnato in un lavoro che, nel corso dei secoli, diventò una delle sue opere più famose e una delle più identificative del Rinascimento italiano. Tramite la tecnica ad olio, l’artista aretino ritrasse i due duchi di Urbino, Federico da Montefeltro e Battista Sforza: i due pannelli si guardano, come se si guardassero i coniugi e sono conservati alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

Il dittico del 2024 sugli (ex) coniugi di Milano è a cielo aperto, visibile a tutti ma presenta alcune differenze dall’originale. Niente tecnica ad olio e niente sguardi tra i due, che invece, si danno le spalle: "Doppio ritratto di Fedez e Chiara. Olio su tavola. Ducato di Milano" è l’ironico e dissacrante murale firmato da Tvboy. Già noto per alcune sue opere famose, l’artista ha ritratto Fedez e Chiara Ferragni sui muri di Milano, immaginandoli come i duchi di Urbino contemporanei.

I due vip neo-separati però non si guardano ma sono (già) di spalle, a sottolineare una divisione profonda tra i due, che ancora non hanno confermato né smentito le voci sulla separazione.

Salvatore Benintende, questo il vero nome del noto street artist milanese, ha già dedicato altre opere alla coppia di City Life, di cui l’ultima relativa allo scandalo Balocco. Tvboy ha fatto recentemente parlare di sé anche per il murale dedicato a Ghali, “Italiano vero”, che ha ricevuto apprezzamenti tra i giovanissimi (ma anche qualche critica).