Ferragni e Fedez si sono lasciati, la crisi anticipata sui profili Instagram? Ecco gli indizi della separazione

Sembrano avere trovato conferme le voci che insistevano su una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riferito dal sito Dagospia, lui se ne sarebbe andato via di casa domenica scorsa. Una rottura che secondo molti osservatori era nell’aria da tempo. Di foto insieme, sui profili Instagram, se ne sono viste pochissime.

Dallo scoppio dello scandalo legato alla finta beneficenza, tutti i contenuti pubblicati sul profilo di Ferragni avevano come protagonista lei o i suoi figli, in qualche caso la madre o le sorelle. A parte gli scatti fatti durante la festa di Capodanno in casa, le uniche foto recenti di un momento di coppia sono state scattate nel ristorante di Cracco a Milano il giorno di San Valentino.

D’altro canto, gli indizi di una possibile rottura si sono moltiplicati negli ultimi giorno. Innanzitutto, Ferragni ha cambiato l’immagine del profilo Instagram: nella prima c’erano lei, Fedez, Leone e Vittoria; nella seconda lui è sparito. Fedez, di contro, ha tenuto uno scatto con la famiglia unita.

Poi ci sono un paio di storie eloquenti pubblicate da lei. In una la sua mano sinistra è ritratta senza la fede nuziale, in un’altra l’influencer ha pubblicato alcuni versi di una canzone di Rihanna che alludono a una crisi sentimentale: “Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa”.