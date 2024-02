Fiorello a Viva Rai2! a tutto campo sui Ferragnez: battute e assist a Fabio Fazio

Milano, 23 febbraio 2024 – L’ironia di Fiorello non risparmia nemmeno la (ex) coppia più chiacchierata del momento. Oggi, durante il suo programma del mattino “Viva Rai2!”, lo showman siciliano ha commentato a modo suo le voci di separazione che riguardano Chiara Ferragni e Fedez.

Le battute

Fiorello si è scatenato, lanciandosi in lazzi e scherzi sullo spazio dedicato sui media alla notizia della (presunta) rottura. ''In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez - ironizza Fiorello - Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: 'Non hanno più la Fedez'. Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna”.

L’assist

Fiorello ha citato anche un programma “concorrente”, condotto da un “vecchio amico” della Rai, in cui potrebbero arrivare schiarite sulla situazione. “Da Fabio Fazio (dove Chiara Ferragni dovrebbe essere ospite domenica 3 marzo, ndr) forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Signor Codacons, se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe più nessuno!''.

Un riferimento, quest’ultimo, all’idea ventilata – forse per provocazione – dal presidente dell’associazione Carlo Rienzi, che alla Zanzara ha parlato della possibilità di chiedere il “sequestro” della puntata di Che tempo che fa in cui apparirà l’imprenditrice digitale.